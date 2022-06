Der 35-jährige Gründer der Bierpartei will zur Wahl antreten, wenn die Bierpartei die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen erreicht

Für Dominik Wlazny alias Marco Pogo beginnt nun der Wahlkampf. Um überhaupt antreten zu können, braucht er nun erst einmal mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Auch wenn dieser Name nicht auf dem Stimmzettel stehen wird: Marco Pogo will zur Bundespräsidentenwahl antreten. Der Musiker, Arzt, Kabarettist und Bezirkspolitiker, der mit bürgerlichem Namen Dominik Wlazny heißt, verkündete am Montag offiziell, dass er sich der Wahl stellen und gegen Alexander Van der Bellen antreten wolle.

"Wenn die Bierpartei die 6.000 Unterstützungserklärungen stemmt, dann gehen wir gemeinsam den Weg Richtung Hofburg", sagte er. Dass man diese Erklärungen brauche, sei gut so, "sonst könne ja jeder dahergelaufene Punk kandidieren", sagte Wlazny – übrigens in Sakko statt wie sonst in Lederjacke. Nur: Er kritisierte, dass man die Erklärungen nur im Heimatgemeindeamt abgeben könne.

Arzt, Musiker, Politiker



Wlazny und seine Bierpartei traten im Herbst 2020 zur Wien-Wahl an, 2019 auch zur Nationalratswahl. In Wien kam die Partei mit 1,8 Prozent zwar nicht in den Landtag, gewann aber elf Bezirksratsmandate. Seither ist Wlazny, der sich gegen das Stigma wehrt, ein Spaßkandidat zu sein, im Simmering Bezirksrat.

Studiert hatte er aber eigentlich Medizin, auch als Band-Leader der Punk-Band Turbobier tritt er auf. Kürzlich startete er sein Kabarettprogramm "Gschichtldrucker", das Unternehmen Pogo's Empire vertreibt außerdem Bier und Fanartikel. Mit 35 Jahren erreicht Wlazny nur knapp das Mindestalter für die Bundespräsidentschaftskandidatur. (elas, 13.6.2022)