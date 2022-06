"The Alters" schickt den Spieler in eine ausweglose Situation – die kleinsten Entscheidungen haben Konsequenzen dafür, wie sich die Story entwickelt. Foto: 11 bit Studios

In den letzten Tagen gab es rund 150 neue Games-Ankündigungen. Im Rampenlicht standen dabei natürlich die großen Namen, etwa das Sci-Fi-Rollenspiel "Starfield" oder auch die Ankündigung des Nekromanten für "Diablo 4". Wer sich nicht durch alle Präsentationen der verschiedenen Hersteller klicken will, der findet hier ausgewählte Highlights, die man als geneigter Fan zumindest einmal gesehen haben sollte.



"Agent 64: Spies Never Die"

Viel wurde in den letzten Monaten darüber gemunkelt, dass ein Remake des N64-Klassikers "Goldeneye" in Entwicklung sei. Nachdem auf den großen Präsentationen davon nichts zu sehen war, hatten die meisten Fans mit der Enttäuschung bereits ihren inneren Frieden gefunden. Dann aber die Überraschung auf der Präsentation, die ausschließlich PC-Games gewidmet war: "Agent 64: Spies Never Die" ist eine ganz klare Verbeugung vor dem James-Bond-Vorbild aus dem Jahr 1997.

Technisch an das Vorbild angelehnt, schießt man sich durch klotzige Umgebungen, die stark an "Goldeneye" erinnern. Zusätzlich wird es einen Baukasten geben, mit dem man selbst Levels wird bauen können. Das Spiel hat zwar kein genaues Release-Datum, soll aber noch 2022 erscheinen.

PC Gamer

"Half Life: Alyx Levitation"

Noch immer gilt "Half Life: Alyx" als bestes VR-Game. Vor zwei Jahren zeigte das Spiel von Valve, was mit der neuen Technologie alles möglich ist. Die Modding-Szene war offenbar ebenfalls angetan und liefert nun mit "Levitation" einen beeindruckenden Mod für das Spiel. Vier bis fünf Stunden soll diese neue Kampagne dauern, die den Spieler in die bekannte Welt entführt, dort aber auch neue Eindrücke verspricht. Geschicklichkeitspassagen, Action-Einlagen und optisch spannende Erlebnisse warten PC-exklusiv noch in diesem Jahr auf interessierte VR-Fans.

GameSpot Trailers

"Stormgate"

Hätten "Overwatch" und "Starcraft" ein Kind, es wäre wohl "Stormgate". Die ehemaligen Blizzard-Mitarbeiter haben sich zu Frost Giant Studios zusammengetan und sich dazu entschlossen, ein Echtzeit-Strategiespiel zu entwerfen, das einige Neuerungen zu dem Genre beitragen soll. Es soll eine kooperative Kampagne geben, stärker werdende Helden und natürlich den Kampf Mensch gegen Mensch (PvP). Unterschiedliche Rassen sorgen für Abwechslung, und die Nutzung der brandneuen Unreal Engine 5 soll auch optische Schmankerln ermöglichen.

Das Spiel wird Free-2-Play, aber nicht Pay-2-Win, wie die Entwickler betonen. Auch NFTs sollen nicht vorkommen. Ab sofort kann man sich für die Beta anmelden, die nächstes Jahr starten soll.

PC Gamer

"System Shock"

Ja, es gibt einen neuen Trailer zu dem Remake des Klassikers aus dem Jahr 1994: "System Shock". Die neuen Eindrücke sind stimmungsvoll und machen Lust, den Titel endlich spielen zu können. Aber wie schon bei den vergangenen Ankündigungen bleiben die Entwickler auch dieses Mal ein Release-Datum schuldig.

IGN

"Microsoft Flight Simulator"

Der "Microsoft Flight Simulator" erfreut sich großer Beliebtheit. Grund genug, den Fans ab und zu ein kostenloses Update zu spendieren. Bereits seit Sonntag verfügbar ist der neue Halo-DLC, dank dem man in ein Pelican-Kanonenboot aus der Shooter-Reihe steigen darf. Mit dem Raumschiff wird man sogar in den Weltraum fliegen können, wie der neue Trailer verrät. Ein nettes Gimmick für Leute, die nach spannenden neuen Untersätzen gieren.

IGN

"The Alters"

Die eindrucksvolle Überlebenssimulation "This War of Mine", aktuell auch im Xbox Gamepass verfügbar, hat die Entwickler von 11 bit Studios weltberühmt gemacht. Mit ihrem neuesten Werk, "The Alters", wollen sie erneut die Spieler emotional bewegen. Im Spiel geht es um alternative Realitäten, die durch unterschiedliche Entscheidungen im Spiel provoziert werden. Als Arbeiter Jan Dolski, der auf einem fremden Planeten festsitzt, sieht man sich in einer ausweglosen Lage. Dolski beschließt, alternative Versionen von sich zu erschaffen – The Alters –, um dieser Notlage zu entkommen. In Gesprächen mit den alternativen Versionen des Protagonisten entwickeln sich unterschiedliche Handlungsstränge, von denen nicht alle positiv ausgehen werden.

Weitere Details bleiben die Entwickler allerdings schuldig, aber der Stoff des Spiels hat in jedem Fall Potenzial, auch erwachsene Spieler an den PC zu fesseln.

11 bit studios

Rest vom Fest

Je nach Spielgeschmack gab es natürlich noch zahlreiche andere Spiele, die mehr Rampenlicht verdient hätten. Man darf allerdings davon ausgehen, dass zu den meisten in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Details bekanntgegeben werden und sich eine nähere Betrachtung in jedem Fall auszahlen wird. (aam, 13.6.2022)