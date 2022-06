Es überrascht nicht, schreibt Roger Wade, Autor des Europe Backpacker Index 2022 der US-amerikanischen Reiseplattform Price of Travel, dass die meisten Preise merklich höher sind als noch Anfang 2020. Die Preise für Lebensmittel und Getränke seien in den letzten zwei Jahren in ganz Europa um etwa zehn Prozent gestiegen, und auch viele berühmte Sehenswürdigkeiten hätten in letzter Zeit ihre Preise erhöht. Dennoch gebe es abseits der überlaufenen europäischen Metropolen für Reisende mit schmalem Portemonnaie einige attraktive Möglichkeiten für einen Städtetrip. Kostenfaktoren wie Übernachtung, Transport, Sightseeing und Verpflegung flossen bei der Erstellung dieser 12. Ausgabe des Index mit ein, in der insgesamt 52 europäische Städte beleuchtet werden.

Obwohl aus US-amerikanischer Sicht verfasst, deckt sich der Index weitgehend mit dem, was die Bank Austria in ihrer jüngsten Analyse zum "Urlaubseuro" – und wie viel dieser in bestimmten Ländern wert ist –, festgestellt hat. Zum Beispiel, dass 100 "österreichische" Euro in Bulgarien satte 187 Euro wert seien – siehe hier.

Hier sind sie also, die günstigsten Städte für Rucksackreisende:

1. Bukarest, Rumänien

Foto: imago/robertharding

"Die Altstadt von Bukarest ist sicherlich reizvoll und erhält gute Kritiken, aber der Rest der Stadt tut sich schwer, Touristen anzusprechen", liest man. Glücklicherweise würden diejenigen, die sich die Mühe machen zu kommen, zumindest mit niedrigen Preisen belohnt, die sicherlich dazu beitragen, die Frustrationen des Besuchs auszugleichen. Die Jugendherbergen scheinen in letzter Zeit immer billiger zu werden, sodass die Stadt für Rucksacktouristen noch attraktiver geworden ist, schreibt Wade. Dennoch würden viele Besucher die Hauptstadt auslassen und lieber nach Brașov in Siebenbürgen fahren, das wunderschön sei.

Daily Backpacker Index: rund 32,41 Euro/Tag

2. Budapest, Ungarn

Foto: imago images/robertharding

Budapest konkurriert mit Krakau (siehe unten) als Europas bestes Gesamtschnäppchen, heißt es: Im Gegensatz zu einigen anderen Städten an der Spitze dieser Liste ist Budapest eine Touristenstadt von Weltrang, die zufällig auch noch ungewöhnlich günstig ist, zumindest solange man sich von den touristischen Hotspots entlang des Flusses fernhält. Schlösser und Kathedralen gebe es genug, aber es gebe auch Thermalbäder, die selbst für Rucksacktouristen günstig seien, schreibt Wade: "Vor allem die Jugendherbergen sind sehr preiswert, aber man muss schon ein wenig aus dem Zentrum hinausfahren, um preiswerte Hotels zu finden."

Daily Backpacker Index: rund 32,82 Euro/Tag

3. Sofia, Bulgarien

Foto: imago stock&people

"Sofia bleibt ein Schnäppchen unter den europäischen Hauptstädten, mit einem sehr angenehmen Stadtzentrum, das ausländische Touristen sehr willkommen heißt", stellt Wade fest. Die Preise für fast alles seien günstig. Selbst für diejenigen, die eine preiswerte Europareise planen, liege Sofia für alle, die keine ausgedehnte Tour durch die Region machen, nicht auf dem Weg. "Erwarten Sie keine großen Attraktionen", schreibt der Autor, "aber einen schönen Städtetrip zu schockierend günstigen Preisen."

Daily Backpacker Index: rund 33,02 Euro/Tag

4. Krakau, Polen

Foto: imago/robertharding

Krakau sei fast so billig wie Budapest (siehe oben) und damit die billigste große Touristenstadt Europas. "Wir haben Krakau immer als ein hervorragendes Schnäppchen betrachtet, weil es auch eine charmante und historische Stadt ist, die selbst bei viel höheren Preisen einen Besuch wert wäre", schildert Wade. Die niedrigen Preise hätten auch eine größere Anzahl von Europäern zu Wochenendausflügen angezogen, denn es gibt viele großartige und günstige Herbergen, Bars und Restaurants. Sein Tipp: "Setzen Sie diese Stadt auf Ihre Liste, bevor die Nachfrage die Preise wie in Prag in die Höhe treibt."

Daily Backpacker Index: rund 34,91 Euro/Tag

5. Belgrad, Serbien

Foto: imago/robertharding

Belgrad sei eine der Städte auf dem Balkan, die in den 1990er-Jahren jahrelang mit Problemen zu kämpfen hatte und immer noch ein wenig darum kämpft, Touristen anzuziehen: "Auch hier finden Sie nicht viele Attraktionen, dafür aber ein lebendiges und interessantes Stadtzentrum mit gutem Nachtleben und attraktiven Preisen."

Daily Backpacker Index: rund 35,34 Euro/Tag

6. Kiew, Ukraine

Foto: imago/robertharding

"Kiew war im Vergleich zum übrigen Europa schon immer ziemlich billig (und sehr abgelegen), obwohl die niedrigen Preise nicht viel nützen, wenn niemand die Stadt besuchen will", schreibt Wade und hält gleich darauf fest, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels – Anfang 2022 – noch nicht vorherzusehen war, was nun traurige Gewissheit sei: dass es in Kiew und der Ukraine wohl auf Jahre hinaus keinen "normalen" Tourismus geben werde. Vor diesem Hintergrund ist der Daily Backpacker Index von rund 36 Euro pro Tag, der Kiew den sechsten Platz bescherte, auch eher historisch zu sehen.

7. Istanbul, Türkei

Foto: AFP/Bulent Kilic

Die Türkei hatte in den letzten Jahren einige Imageprobleme, der Tourismus sei deshalb zum Teil stark zurückgegangen, stellt Wade fest. Auch die Wirtschaft habe zu kämpfen, was dazu beiträgt, dass die Währung in den letzten Jahren gefallen sei. Der jüngste Währungsverfall habe das ganze Land aber zu einem echten Schnäppchen gemacht, auch wenn die Inflation einen großen Teil des Wechselkursvorteils wieder zunichtegemacht hätte.

Daily Backpacker Index: rund 39,55 Euro/Tag

8. Bratislava, Slowakei

Foto: Getty Images/iStockphoto/RudyBalasko

"Man sollte meinen, dass Bratislava, das praktisch nur wenige Minuten von Wien entfernt liegt, ein sehr beliebter Zwischenstopp auf einer Europareise ist", sinniert Wade. Aber dem ist nicht so, wie er verwundert feststellt. Und das, obwohl es billiger als Prag und noch viel billiger als Wien sei. Er vermutet allerdings, dass sich daran in den nächsten Jahren etwas ändern werde. Das "angenehme und historische Stadtzentrum" sei einen oder zwei Tage Aufenthalt wert.

Daily Backpacker Index: rund 39,77 Euro/Tag

9. Warschau, Polen

Foto: imago/BE&W

Auch wenn Krakau in diesem Index die Nase vorn hat, heißt es, habe die Hauptstadt Polens neben sehr günstigen Preisen auch einiges zu bieten: "Die Altstadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut, um ihrem früheren Aussehen zu entsprechen, sie ist ebenso charmant wie beeindruckend." Warschau liege für die meisten Reisenden etwas abseits, aber für diejenigen, die die Gegend bereisen, sei es sehr lohnenswert.

Daily Backpacker Index: rund 39,81 Euro/Tag

10. Sarajevo, Bosnien-Herzegowina

Foto: imago/robertharding

Sarajevo, "eine weitere Stadt auf dem Balkan, deren Name Bilder von den Problemen der Vergangenheit heraufbeschwört", sei ein Reiseziel, das es schwerhat, Touristen anzuziehen, liest man. Aber: Die tief in den Bergen gelegene Stadt sei zwar abgelegen, aber auch wunderschön, ein "verstecktes Juwel", wie es heißt. (red, 16.6.2022)

Daily Backpacker Index: rund 40,52 Euro/Tag