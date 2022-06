Damit Österreich bis zum Jahr 2030 zumindest bilanziell sämtlichen benötigten Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen kann, muss beim Ausbau auch und gerade der Windkraft ein Zahn zugelegt werden. Foto: imago

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will nicht länger zuwarten, bis alle neun Bundesländer eine Energieraumplanung haben, samt festgelegter Flächen zum bevorzugten Bau von Windrädern oder anderen erneuerbaren Energieträgern. Sie tritt sprichwörtlich auf das Gas, um rasch vom realen Gas wegzukommen. In drei Punkten für eine schnelle Energiewende hat die Klimaschutzministerin am Montag die Vorstellungen ihres Ministeriums für eine UVP-Gesetzesnovelle auf den Tisch gelegt.

Die drei Punkte sind: kein Blockade mehr durch fehlende Energieraumplanung, weniger Doppelprüfungen im Verfahren und die Energiewende als besonders hohes öffentliches Interesse.

Tirol, Vorarlberg, Salzburg unter Zugzwang

Für den Bau von Windrädern, Solaranlagen und Biomassekraftwerken, aber auch von Übertragungsnetzen und Speichern braucht es passende Flächen. Manche Bundesländer wie das Burgenland, Niederösterreich oder die Steiermark seien bereits vorangegangen. "Da gibt es Energieraumplanung, da gibt es Zonen, in denen gebaut werden kann. In anderen Bundesländern ist das bisher nicht der Fall", sagte Gewessler – und bezog sich dabei insbesondere auf Tirol, Vorarlberg und, mit Abstrichen, Salzburg. Mit Abstrichen deshalb, weil in Salzburg nach langem Stillstand gerade eine Energieraumplanung in Ausarbeitung ist. Dort gebe es oftmals keine ausgewiesenen Flächen, infolge dessen auch keine Widmungen, was den Ausbau erneuerbarer Energien blockiere.

In Zukunft soll, sofern der Koalitionspartner ÖVP mitgeht, festgelegt werden, dass es keine Widmung mehr braucht, wenn es in den Bundesländern keine Energieraumplanung gibt. Dann wird der Standort im Genehmigungsverfahren überprüft, das beschleunige ein Projekt sehr stark. Wird eine Energieraumplanung vorgelegt, dürfe selbstverständlich nur in den ausgewiesenen Zonen gebaut werden, unterstrich Gewessler.

Streichen von Mehrfachprüfungen

Eine weitere Beschleunigung soll durch das Streichen von Mehrfachprüfungen erfolgen. Wenn es eine Zonierung gibt, dann wird dort geprüft, ob beispielsweise ein Windpark in dieser Zone das Landschaftsbild nicht stört. Bisher war es notwendig, dies im konkreten Verfahren nochmals nachzuweisen. "Diese Hürde können wir uns sparen", sagte Gewessler. "Wenn eine Prüfung einmal erfolgt ist, dann gibt es ein Ergebnis, das kann man akzeptieren, da kann man weiter arbeiten, ohne noch mal von vorne beginnen zu müssen."

Indem der Energiewende im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ein besonderes öffentliches Interesse zugeschrieben wird, soll es weitere Verbesserungen und Beschleunigungen für den Ausbau von Windkraft, Kleinwasserkraft und Sonnenenergie geben. Nur so sei das Ziel, den Strombedarf Österreichs 2030 über das Jahr gesehen zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu schaffen, erreichbar.

Gewessler räumte ein, dass das Beschleunigungsvorhaben noch mit dem Koalitionspartner abgestimmt werden muss. Sie gehe aber davon aus, "dass wir (Grüne und ÖVP, Anm.) ein gemeinsames Interesse haben, das rasch umzusetzen". (Günther Strobl, 13.6.2022)