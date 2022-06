Zudem eröffnet das Kraus seine Pforten, die Vollpension hat ihren zweiten Standort wieder aufgemacht, und in Parndorf tut sich was

Indisch mit Palais-Ambiente



Indische Küche auf Fine-Dining-Niveau gibt es ab 16. Juni in Kumar's Kitchen in Wien-Liesing. Denn dann eröffnet man im Prachtsaal auf der Breitenfurter Straße mit einem Soft Opening. Richtig losgehen soll es dann am 1. Juli. Das neue Lokal besticht durch Palais-Ambiente, gehobene indische Küche und einen Gastgarten für bis zu 70 Personen.

www.kumarskitchen.com

Foto: Kumar's Kitchen

Vollpension: Zweite Filiale wieder offen

Kurz vor der Pandemie hatte das Generationencafè Vollpension eine zweite Dependance in der Wiener Musik- und Kunstuni im ersten Bezirk eröffnet, dann musste man schließen. Seit 11. Juni werden am Wochenende wieder Kaffee und Kuchen von Seniorinnen und Senioren serviert, darunter sechs ukrainische Flüchtlinge, die Süßes und Salziges aus ihrer Heimat backen.

www.vollpension.at

Foto: Vollpension

Neue Labstelle in Parndorf

Der RONDO-Kolumnist Alex Stranig macht mit dem Gastronomen Gerald Brunnmayr gemeinsame Sache und hat im Designer-Outlet Parndorf das "Lia's" eröffnet. Für das Essen zeichnet Wolfgang Ensbacher verantwortlich, der 17 Jahre lang die Küche im Mole West in Neusiedl am See bestimmt hat. Angeboten wird ein umfangreiches Frühstück, österreichische Klassiker sowie italienische Speisen, aber auch Bowls. Es wird vor allem auf regionale Produkte gesetzt.

www.mcarthurglen.com

Foto: Lia's

Das Kraus macht wieder auf!

Mit dem "Casual Fine Dining"-Konzept startet das Kraus im 2. Bezirk neu durch. An den kommenden zwei Juni-Wochenenden wird das Re-Opening mit einem 6-Gänge-Menü des neuen Küchenchefs Johannes Schartner zelebriert, ab 1. Juli hat man dann Mittwoch bis Samstag geöffnet. Schartner kochte zuletzt in der Frau Bernhard und im Hotel Schartner, es gibt international inspirierte Wiener Küche.

www.daskraus.at



Drinks am See: Cocktailtage in Kärnten

Am Weißensee, am Millstätter See und in Hermagor wird von 15. bis 18. Juni gemixt, was die Oberarme der Mixologinnen und Mixologen hergeben. Aus den besten Bars Österreichs und Deutschlands kommen die Cocktailkreativlinge angereist. Bespielt werden unter anderem der Blumenpark in Seeboden, verschiedene Hotels und andere Plätze an den Kärntner Seen.



www.cocktailtage.at

Foto: Lumiki Photography

Drinks an der Mur: Spirituosenfestival in Graz

Ebenso um Rum, Whisky, Gin und andere hochprozentige Spirituosen dreht sich alles beim neuen Festival in der Grazer Seifenfabrik. Internationale Hersteller präsentieren am 17. und 18. Juni ihren besten Alkohol, dazu soll es "Party, gute Laune, Stimmung und das gewisse Etwas" geben. Wen das reizt, Vorverkaufstickets gibt es von 17 bis 19 Euro, Abendkassa ist 21 Euro. (rec, 16.6.2022)



www.about-drinks.at