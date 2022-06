ZUR PERSON:

Andreas Reckwitz (52) ist Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Uni zu Berlin. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie an den Universitäten Bonn, Hamburg und Cambridge. 2005 wurde er als Professor an die Universität Konstanz berufen, 2010 an die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), von wo er 2020 an die HU in Berlin wechselte.

