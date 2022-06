In einem Wohnhaus in Groß-Enzersdorf wurden zwei leblose Körper gefunden

Die Polizei ermittelt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Ein 80 Jahre alter Mann hat am Montagvormittag in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf offenbar seine Frau und anschließend sich selbst erschossen. In einem Wohnhaus seien zwei leblose Körper entdeckt worden, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich und der Tatortgruppe waren am frühen Nachmittag noch im Gang.

Ein Mann habe gegen 11 Uhr am Notruf mitgeteilt, dass er seine Frau erschossen habe und auch sich selbst töten werde, berichtete Loidl. Es sei auch die Rede davon gewesen, dass beide krank seien. Die Verhandlungsgruppe und das Einsatzkommando Cobra rückten aus. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Korneuburg sei das Haus in der Folge betreten worden. Dort fanden die eingesetzten Kräfte die beiden Toten. (red, APA, 13.6.2022)