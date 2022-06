Neben der klassischen und weit verbreiteten New York Style Pizza (dünner Boden) und der Chicago Deep Dish Pizza (dicker Boden, Käse unter Tomatensauce) wird in den USA die Detroit Style Pizza immer beliebter. Seit vorigem Jahr ist dort die Pizza aus der Motor City sogar beim Platzhirsch Pizza Hut erhältlich, ein Zeichen, dass der Trend der vergangenen Jahre Fuß gefasst hat.

Detroit Pizza Foto: Ursula Schersch

Diese Art der Pizza entstand 1946 in der Automobilstadt Detroit in Michigan. Als Erfinder gelten Gus und Anna Guerra vom Restaurant Buddy's. Dort wurde die Pizza in einer rechteckigen Form gebacken, einer Stahlform, wie sie in der Automobilindustrie für die Aufbewahrung von Autoersatzteilen verwendet wird. Diese Form gibt der Pizza nicht nur das charakteristische rechteckige Aussehen, sondern lässt den Boden und die Ränder der Pizza besonders knusprig und goldbraun werden. Der Pizzateig ist dick und luftig, ähnlich einer Focaccia. Eine schwere Gusseisenpfanne ergibt ähnliche Resultate, aber auch eine herkömmliche Nonstick-Backform wie hier verwendet liefert ein exzellentes Ergebnis.

Käserand



Ganz wichtig ist der Käserand: Der Pizzateig wird bis ganz zum Rand mit kleinen Käsewürfeln belegt. Diese schmelzen durch den Kontakt zur heißen Form während des Backens und ergeben den knusprigen braunen Käserand. Im Original wird Brick Cheese aus Wisconsin verwendet, und das nicht zu knapp. Buddy's verwendet 1 pound (454 g) Käse pro Pizza, ich habe die Menge hier etwas reduziert.

Ikonisch ist übrigens auch die Tomatensauce, die in Form von "racing stripes" (die Zierstreifen auf Rennautos) auf dem Käse und nicht darunter platziert wird. Immerhin stammt die Pizza aus der Motor City!

Zutaten für eine 23 x 33 cm große Form (oder etwas größer), für 3 Personen

Teig:

250 ml warmes Wasser

5 g Trockengerm (oder 15 g Frischgerm)

1 TL Salz (6 g)

1 EL Sonnenblumenöl

350 g glattes Mehl (W700)

Öl für Schüssel und Form

Tomatensauce:

1 kleine Zwiebel (50 g)

1 Knoblauchzehe

400 g fein gehacktes Tomatenfruchtfleisch (Polpa)

½ TL Zucker

Salz, schwarzer Pfeffer

3 Zweige frisches Basilikum

Öl zum Braten

Zum Belegen:

170 g Gouda am Stück

ca. 50 g Salami

geriebener Parmesan zum Bestreuen (optional)

Den Teig entweder in der Küchenmaschine mit Knethaken oder von Hand zubereiten. Da er relativ klebrig ist, empfehle ich die Küchenmaschine.

Rezept-Motorcity-Pizza.pdf Größe: 0,81 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.