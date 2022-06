64.150 PCR-Tests wurden am Montag gemeldet, davon fielen 2.905 positiv aus. Foto: imago images/Christian Ohde

Die Ministerien haben am Montag 2.905 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt gab es in Österreich seit Pandemiebeginn 4.294.321 positive Testergebnisse. Zwei weitere Menschen sind an den Folgen einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl deran oder mit Covid-19 Verstorbenen stieg auf 18.699.

Derzeit befinden sich 494 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 36 auf Intensivstationen betreut.

Die Inzidenz stieg bundesweit auf 279. Am Montag wurden 64.150 PCR-Tests gemeldet. Weitere Zahlen zur Pandemie finden Sie hier. (APA, red, 13.6.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern am Montag: