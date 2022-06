Frauenrechte

USA: Oberstes Gericht kippt landesweites Recht auf Abtreibung

Die Richter des Supreme Court stimmten mehrheitlich für die Aufhebung der Regelung Roe vs. Wade. Dies dürfte massive Konsequenzen für Frauen zur Folge haben. Noch am Freitag wurde in Missouri ein Abtreibungsverbot wirksam