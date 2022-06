Steile Klippen, abgebrochene Felsen und ein Tal, das in den Ozean mündet: Die Landschaft in Quiraing auf der schottischen Isle of Sky ist so grotesk wie verzaubernd. Im Zuge von gewaltigen Erdrutschen vor tausenden von Jahren entstand diese unwirkliche Umgebung. Die gleichnamige Straße, die das Gebiet durchquert, ist nicht minder spektakulär. Auch heutzutage verändern sich die geologischen Formationen beständig – Ausbesserungen entlang der Route sind deshalb quasi an der Tagesordnung.