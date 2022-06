Liebe Leserin, lieber Leser,

Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Auch große IT-Konzerne stecken beachtliche Ressourcen in die Weiterentwicklung. So auch Google, das mit "LaMDA" eine KI geschaffen hat, die Gespräche führen kann. Und das gelingt ihr so gut, dass ein Mitarbeiter des Konzerns zur Ansicht gelangt ist, dass sie ihr eigenes Bewusstsein entwickelt hat. Wir berichten, was ihn überzeugt hat und wieso er von Google nun beurlaubt wurde.

Außerdem haben wir mit Molly White gesprochen. Sie ist eine bekannte Krypto-Kritikerin, die gescheiterte Projekte auf ihrem Blog dokumentiert. Im Gespräch erklärt sie unter anderem, was libertäre Manager wie Peter Thiel so anziehend an Bitcoin und Co finden.

Und Microsoft hat eine Reihe Games für PC und Xbox angekündigt. Darunter sind auch einige Blockbuster zu finden. Diese lieferten unter anderem Bethesda und Activision-Blizzard. Aber es gibt auch neues von Hideo Kojima und aus dem "Minecraft"-Universum.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

