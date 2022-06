Straßenumfrage

581 Postings

Teure Lebensmittel: "Wovon soll man leben – von Luft?"

Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Monaten kräftig gestiegen. Haben die Wiener und Wienerinnen die Preisentwicklung auch im Blick? Wir haben am Hannovermarkt in Wien nachgefragt

02:56