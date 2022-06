Die Festivalgäste sind wieder vom Nova Rock abgereist. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Nickelsdorf – Die Einsatzkräfte haben am Montag zufrieden Bilanz über das diesjährige Nova Rock Festival gezogen. Die Abreise der Fans von den Pannonia Fields in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) verlief laut Landespolizeidirektion Burgenland im Gegensatz zur nassen Anreise trocken und ruhig. Seit Donnerstag wurden insgesamt 116 Diebstähle und 56 Drogendelikte angezeigt. Der ÖAMTC verzeichnete rund 500 Panneneinsätze.

Gröbere Straftaten und Zwischenfälle habe es heuer nicht gegeben, sagte der Einsatzleiter der Polizei, Thomas Peck. Ein Beamter wurde im Dienst von einem Besucher verletzt. Der junge Vorarlberger wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte stellte der Regen zu Beginn des Festivals dar, der im Gelände und bei den Parkplätzen Schlamm und Matsch hinterließ. Stau war die Folge, die Anreise sei aber trotzdem sicher über die Bühne gegangen, meinte die Polizei. Rund 250 Polizisten seien zu jedem Zeitpunkt an Ort und Stelle gewesen. Auch Drohnen und eine eigens eingerichtete Polizeiinspektion für die Besucher waren im Einsatz.

Batterien und Autoschlüssel

Der ÖAMTC half bei rund 500 Pannen direkt auf dem Gelände und auf der Zufahrt. Hauptgrund für die Einsätze waren laut einer Sprecherin leere Batterien und verlorene Autoschlüssel, aber auch Spurrinnen, in denen immer wieder Fahrzeuge stecken blieben.

Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Neusiedl am See zog ebenfalls eine positive Bilanz über das erste Nova Rock Festival nach zweijähriger Coronapause. Herausforderungen wie den Starkregen habe man mit Veranstalter Barracuda und den Einsatzorganisationen gut bewältigt, hieß es in einer Aussendung. Seitens der BH seien bis zu zwölf Mitarbeiter an Ort und Stelle gewesen.

Bei Schwerpunktaktionen im Umfeld des Festivalgeländes wurden am Wochenende 44 Alko- und Drogenlenker erwischt. 31 Lenker – 28 Männer und drei Frauen – waren laut Polizei alkoholisiert, zehn davon hatten mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Die höchste Alkoholisierung wurde mit 1,84 Promille bei einem 30-jährigen Steirer festgestellt. 13 Lenker waren durch Suchtmittel beeinträchtigt. Der Führerschein wurde 23 Personen vorläufig abgenommen. (APA, 13.6.2022)