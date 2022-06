RADIOTIPPS:

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Strategien für ein Leben in der Klimakrise Ökonomin Birgit Bednar-Friedl, Wegener Center for Climate and Global Change, Universität Graz, zu Gast bei

Xaver Forthuber. Bis 13.55, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Die neuen Wunderwuzzis in der Pflege? Seit ein paar Wochen sind in Österreich 280 sogenannte Community-Nurses im Einsatz. So richtig herumgesprochen hat sich das noch nicht. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Von der Fabrik zur Gedenkstätte Wie im tschechischen Brněnec Juden dem Holocaust entkamen. Bis 19.30, Ö1 (Doris Priesching, 13.6.2022)