Max Verstappen beim Formel-1-Grand-Prix in Baku. Foto: EPA/ALI HAIDER

Max Verstappen zeigte sich am Sonntag beim Formel-1-Rennen in Baku weiter in Form: Der Titelverteidiger war erstmals in in Aserbaidschan erfolgreich. Im Schnitt 468.000 Zuschauer und Zuschauerinnen waren auf Servus TV mit dabei, als der Niederländer vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko und dem britischen Mercedes-Piloten George Russell gewann.

Der turbulente Formel 1-Grand-Prix von Monaco hatte zuletzt für einen neuen Zuseherrekord im ORF gesorgt. Im Schnitt 931.000 Zuseherinnen und Zuseher hatten am 29. Mai den Sieg des Mexikaners Sergio Perez auf ORF 1 verfolgt. (red, 13.6.2022)