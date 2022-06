"Ich werde es so ausdrücken: Wie könnte die Jury nach wochenlangen Zeugenaussagen, die mich als unglaubwürdig darstellen, nicht zu diesem Schluss kommen?", so Heard im Interview. Foto: IMAGO / Rod Lamkey

New York – Amber Heard hat am Donnerstag in der "Today Show" des Senders NBC ihr erstes TV-Interview nach dem international mit Spannung verfolgten Prozess gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp gegeben, den sie schlussendlich verlor. Teile davon wurden am Montagmorgen ausgestrahlt.

Sie ging darin genauer auf den öffentlichen Hass, den sie im Zuge des Prozesses erfahren hatte, und auf den Einfluss von Social Media ein. Ihren Aussagen müsse niemand Glauben schenken, so Heard, aber die Darstellung auf Social Media sei definitiv nicht fair gewesen.

Keine Vorwürfe an die Jury

Der Jury mache sie keine Vorwürfe, Johnny Depp sei ein sehr beliebter Charakter und ein fantastischer Schauspieler. Es wundere sie demnach nicht, dass nach wochenlangen Zeugenaussagen von "bezahlten Angestellten", die sie als unglaubwürdige Person darstellten, die Jury zu dem Schluss gekommen sei. "Ich werde es so ausdrücken: Wie könnte die Jury nach wochenlangen Zeugenaussagen, die mich als unglaubwürdig darstellen, nicht zu diesem Schluss kommen?", so Heard im Interview. Weitere Teile des Interviews werden in den nächsten Tagen veröffentlicht. (red, 13.6.2022)