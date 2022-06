Geschäft insbesondere durch Investitionen in Cloud-Geschäft angetrieben

Der Übergang zu hybriden Arbeitsmodellen hat Oracle einen Gewinn und Umsatz über Experten-Erwartungen beschert. Wie der US-Softwareriese am Montag nach Börsenschluss in den USA mitteilte, wurde das Geschäft insbesondere von zunehmenden Investitionen in Cloud–Dienste angetrieben.

Der Umsatz für das vierte Geschäftsquartal bis Ende Mai stieg um fünf Prozent auf 11,84 Milliarden Dollar. Analysten hatten 11,66 Milliarden Dollar erwartet, wie aus Daten von Refinitiv hervorging. Die Oracle-Aktie stieg im nachbörslichen Verlauf zunächst knapp neun Prozent. (APA, 14.6.22)