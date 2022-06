Tesla-CEO Elon Musk. Foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Elon Musk will diese Woche erstmals seit Ankündigung der geplanten 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme vor die Twitter-Belegschaft treten. Am Donnerstag sei ein unternehmensweites Treffen geplant, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person in der Nacht zum Dienstag, die sich auf eine E-Mail von Firmenchef Parag Agrawal bezog. Der Tesla-Chef Musk werde Fragen von Twitter-Mitarbeitern beantworten. Twitter bestätigte, Musk werde an dem Treffen teilnehmen. BusinessInsider hatte zuerst von der anstehenden Veranstaltung berichtet.

Musk hat die Übernahme von Twitter im April angekündigt. Seither reißen die Schlagzeilen nicht ab. Zuletzt drohte der Milliardär den Deal abzublasen, sollte das Unternehmen nicht weitere Informationen über Fake-Konten liefern. Twitter-Mitarbeiter haben immer wieder die Sorge geäußert, Musk könne die Firma destabilisieren. Bis Anfang August sollen die Twitter-Aktionäre über die Akquisition abstimmen.

Musk gab zu erkennen, dass er den offiziellen Angaben Twitters, wie viele Bot-Accounts es tatsächlich gibt, keinen Glauben schenkt. Mitte Mai gab der Milliardär deshalb bekannt, selbst eine Stichprobe durchführen zu wollen. Die unmittelbare Folge: Der Aktienkurs des Kurznachrichtendiensts stürzte kurzfristig um rund zehn Prozent in die Tiefe. Twitter gab jedoch bekannt, am eingangs vereinbarten Deal festhalten zu wollen. (Reuters, red, 14.6.2022)