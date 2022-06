Stephen Curry steuerte 16 Punkte zum Sieg bei, Dreier war keiner dabei. Foto: Reuters/USA TODAY Sports/Ezra Shaw

San Francisco – Den Golden State Warriors fehlt in der NBA-Finalserie noch ein Sieg zum Titel. Das Team aus Kalifornien feierte am Montag (Ortszeit) in Spiel fünf einen hart erarbeiteten 104:94-Heimsieg gegen die Boston Celtics, führt nun in der Best-of-seven-Serie 3:2. Die Gäste lagen einzig im dritten Viertel in Führung, nachdem sie zuvor bis zu 16 Punkte in Rückstand gelegen waren. Zu Beginn der letzten zwölf Minuten zogen die Warriors von 75:74 auf 85:74 davon, ließen nichts mehr anbrennen.

Curry-Serie endet

Golden State gewann, obwohl Stephen Curry mit 16 Punkten und nur 32 Prozent erfolgreicher Würfe einen für seine Verhältnisse schwachen Abend hatte. Der MVP-Kandidat blieb nach 132 aufeinanderfolgenden Play-off-Spielen erstmals ohne Dreier, seine neun Versuche gingen allesamt daneben. Currys Lauf mit mindestens einem Dreier pro Einsatz (in Hauptrunde und Play-offs) endete nach 233 Spielen.

"Er hat von neun Dreiern keinen getroffen. Er wird fuchsteufelswild sein. Und das ist exakt das, was wir vor Spiel sechs brauchen", sagte Currys Mitspieler Draymond Green mit Ausblick. "Selbst für den besten Schützen der Welt gibt es solche Spiele. Zum Glück nicht so oft", sagte Warriors-Trainer Steve Kerr. Dafür spielte Andrew Wiggins mit 26 Zählern groß auf.

Frust bei den Celtics

Bei den Celtics war erneut Jayson Tatum der beste Werfer, er kam auf 27 Punkte. Die Celtics zogen niedergeschlagen und frustriert vom Parkett. "Es geht für uns um Beständigkeit und das haben wir nicht für ein ganzes Spiel", kritisierte Trainer Ime Udoka. Vor allem die 18 Ballverluste schmerzten die Gäste enorm. "Wir sind alle frustriert über den heutigen Abend", sagte Udoka. Bereits in den Runden zuvor waren die Celtics nur eine Niederlage vom Aus entfernt gewesen. Udoka: "Also lasst uns das wieder machen."

Die sechste Partie dieser Finalserie findet in der Nacht auf Freitag in Boston statt. Die Warriors können da den insgesamt siebenten Titel ihrer Geschichte, den ersten seit 2018, perfekt machen. Die Celtics warten seit 2008 auf ihren 18. NBA-Titel, mit dem sie alleiniger Rekordhalter wären – die Los Angeles Lakers sind ebenfalls 17-facher Champion. (APA, sda, sid, red, 14.6.2022)

NBA-Ergebnis vom Montag – Finale ("best of seven"):

Golden State Warriors – Boston Celtics 104:94

Stand in der Serie: 3:2

Nächstes Spiel am Donnerstag (MESZ) in Boston.