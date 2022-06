Reger Ausflugs- und Reiseverkehr wird bereits am Mittwoch erwartet. Zugleich enden die zweiwöchigen Pfingstferien in Süddeutschland

Vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau werden an den Grenzen zu Deutschland Kontrollen durchgeführt. Foto: IMAGO/Rust

Wien – Mit Fronleichnam am Donnerstag beginnt für viele ein verlängertes Wochenende – der ÖAMTC erwartet lebhaften Ausflugs- und Reiseverkehr und abschnittsweise Staus. Bereits am Mittwoch werden am Nachmittag und Abend zahlreiche Menschen zu einem Kurzurlaub aufbrechen. Vor allem auf den Ausfallstraßen aus den Städten muss man sehr starken Verkehr einberechnen. Am Vormittag des Feiertags werden dann reichlich "Nachzügler" in Richtung Naherholungsgebiete und Kurzurlaub abreisen.

Wetterabhängig

Je nach Wetter wird es laut ÖAMTC rund um die Kärntner Seen, im Salzkammergut und in der Wachau zeitweise nur langsam vorwärts gehen. Bei der Anreise zum Erzbergrodeo ist ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen.

Am Wochenende selbst wird sich neben der Rückfahrt der Kurzurlaubenden vor allem der Reiseverkehr auf den Transitrouten von der Adria über Österreich Richtung Deutschland bemerkbar machen. In Bayern und Baden-Württemberg enden die zweiwöchigen Pfingstferien. Mit Staus ist zeit- und abschnittsweise vor allem auf folgenden Strecken Richtung Norden zu rechnen: Pyhrnautobahn (A9) in der Obersteiermark, Tauernautobahn (A10) speziell im Raum Salzburg, Westautobahn (A1) vor dem Walserberg, Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein, Brennerautobahn (A13 bzw. A22) in Süd- und Nordtirol sowie Fernpassstrecke (B179) zwischen Inntal und Füssen.

Grenzkontrollen aufgrund von G7-Gipfel

An den Grenzen kann es vor dem Karawankentunnel (A11), Spielfeld (A9) und Nickelsdorf (A4) bei der Einreise sowie am Walserberg (A1) und bei Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Ausreise immer wieder zu Wartezeiten kommen. Zudem werden an den Grenzen zu Deutschland aufgrund des bevorstehenden G7-Gipfels auf Schloss Elmau bereits zeitlich und örtlich flexibel Grenzkontrollen durchgeführt.

Für die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein und Reutte werden auf mehreren Landesstraßen Fahrverbote für Durchreisende von Mittwoch, 8 Uhr bis Donnerstag, 19 Uhr sowie von Samstag, 7 Uhr bis Sonntag, 19 Uhr verhängt. Damit soll verhindert werden, dass Ortsdurchfahrten im Fall von langen Staus auf den Autobahnen durch Ausweichverkehr blockiert werden. (APA, 14.6.2022)