Der israelische Erfolgsautor Abraham B. Yehoshua wurde 85 Jahre alt. Foto: afp

Tel Aviv – Abraham B. Yehoshua, einer der bekanntesten israelischen Schriftsteller, ist am Alter von 85 Jahren gestorben. Dies teilte Israels Präsident Izchak Herzog in einer Mitteilung am Dienstag mit und bezeichnete Yehoshua als "einen der größten Schriftsteller und Erzähler des Staates Israel". Die israelische Nationalbibliothek, die sein Archiv aufbewahrt, beschrieb Jehoshua als Synonym für moderne israelische Literatur.

Der Erfolgsautor wurde 1936 in Jerusalem geboren, wo seine Familie mit orientalischen Wurzeln schon seit fünf Generationen lebte. An der Hebräischen Universität studierte er dort Literatur und Philosophie. Von 1963 bis 1967 unterrichtete er in Paris. In den vergangenen Jahren lebte er in der Hafenstadt Haifa im Norden des Landes, wo er auch an der Universität lehrte.

Yehoshuas Werke wurden in rund 30 Sprachen übersetzt. Auf Deutsch erschienen unter anderem "Freundesfeuer" (2009), "Die befreite Braut" (2003) und "Der Liebhaber" (1999). Sein Roman "Die fünf Jahreszeiten des Molcho" (1989) wurde zu einem der zehn wichtigsten Bücher Israels gekürt. Für seine literarische Arbeit erhielt Yehoshua zahlreiche Preise, darunter 1995 den Israel-Preis, die höchste Auszeichnung des Landes. (APA, 14.6.2022)