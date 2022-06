Foto: REUTERS / DADO RUVIC

Brüssel – Die EU wird am Dienstag eine Vereinbarung mit einem noch nicht näher genannten Impfstoffhersteller über die Lieferung von etwa 110.000 Dosen Impfstoff gegen Affenpocken unterzeichnen. Das sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Rande eines Treffens der EU-Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister in Luxemburg am Dienstag.

Der Impfstoff soll demnach ab Ende Juni in die EU-Staaten geliefert und mit EU-Geldern gekauft werden. In der EU sind laut Kyriakides bisher 900 Fälle von Affenpocken aufgetreten. (Reuters, 14.6.2022)