Kim Kardashian in Marilyn Monroes Kleid, neben ihr: Freund Pete Davidson.



Das Aufsehen war groß, als Realitystar Kim Kardashian zur diesjährigen Met-Gala in einem ganz besonderen Outfit erschien – dem legendären Kleid, das Marilyn Monroe 1962 trug, als sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy "Happy Birthday to you" hauchte.

Die Bilanz von Kardashians Auftritt: signifikante Schäden an dem historischen Textilstück. Einige Kristalle fehlen, andere hängen nur mehr an einem Faden, und der Stoff rund um den Reißverschluss ist eingerissen. Das zeigen Vorher-nachher-Vergleiche auf dem Instagram-Account von Scott Fortner, der die weltweit größte Privatsammlung von Marilyn Monroes persönlichen Besitztümern verantwortet. Das Kleid ist nach der Leihe wieder im Museum "Ripley's Believe it or Not!" in Hollywood ausgestellt, wo die Schäden von einem Fotografen dokumentiert und Fortner zugespielt wurden.

Scott Fortners Beitrag auf Instagram.

Damit sind die Befürchtungen vieler Expertinnen und Experten eingetreten: Ein historisches Textilstück ist zu fragil, um für ein Event getragen zu werden. Obwohl zu jedem Zeitpunkt Fachleute zugegen waren, Kardashian mehrere Wochen vor der Met-Gala am 2. Mai gehungert hatte, um in das legendäre Kleid zu passen, und das Original nach ihrem Auftritt auf dem Roten Teppich gegen ein Replikat getauscht hatte, wurden Schäden verursacht. "War es das wert?", fragt Fortner auf Instagram in Richtung "Ripley's Believe it or Not!". Schließlich hatte man für das Kleidungsstück kolportierte 4,8 Millionen Dollar bezahlt.

Das Museum hat den aktuellen Zustand des Kleides noch nicht kommentiert, doch der Designer dieser Maßanfertigung, Modelegende Bob Mackie, hatte sich bereits vor der Leihgabe kritisch dazu geäußert. Das Kleid sei für Marilyn Monroe geschneidert worden. Niemand anderer sollte darin gesehen werden, so der Designer. (red, 14.6.2022)