Ein Boom privater Swimmingpools führt dazu, dass öffentliche Freibäder nicht mehr so gut besucht sind wie früher. Ist das in Ihrer Gemeinde ein Thema?

Zusammen die Wasserrutsche stürmen, vom Kiosk ein Eis oder Pommes holen, Volleyball spielen, am Spielplatz austoben, gefühlt "die ganze Schule" treffen – bei Sommerwetter gibt es kaum etwas Schöneres, als sich gemeinsam im Freibad zu vergnügen. Doch dieses Idyll, das für viele Menschen in Österreich untrennbar mit Erinnerungen an die Kindheit und Jugend verbunden ist, hat erhebliche Konkurrenz bekommen: den privaten Swimmingpool im eigenen Garten.

Mehr Platz zum Schwimmen bietet aktuell so manches Freibad. Foto: APA/KERSTIN SCHELLER

Verdrängen Privatpools zunehmend Freibäder?

In ländlichen Gegenden ist inzwischen kaum ein Einfamilienhaus mehr ohne Pool zu finden. Schätzungen liegen bei 130.000 privaten Pools, die es österreichweit geben soll – die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Allein in der Steiermark wurden fast 50.000 Pools statistisch erfasst. Spitzenreiter im Bundesland ist der Ort Haselsdorf-Tobelbad südwestlich von Graz, wo die höchste Pooldichte des Landes herrscht: Rund 200 Pools kommen auf knapp 1.500 Menschen, wie anhand von Luftaufnahmen erhoben wurde. Die Corona-Pandemie hat ihr Übriges dazu getan, das Badevergnügen im eigenen Garten zu attraktivieren, und beim Bau neuer Einfamilienhäuser wird bereits standardmäßig ein Ansuchen zur Pool-Genehmigung mit eingereicht.

Doch ganz abgesehen vom eklatanten Trinkwasserverbrauch, der für diese Vielzahl privater Schwimmbecken anfällt, stellt sich die Frage, was diese Entwicklung für die Freibäder in Gemeinden bedeutet. Die soziale Komponente dieser Einrichtungen steht außer Frage – und nicht jeder kann sich einen eigenen Pool leisten. Was hat es für Konsequenzen, wenn die öffentliche Einrichtung Schwimmbad als Institution immer mehr verschwindet?

Bleiben öffentliche Freibäder leer?

Wie sieht das in Ihrer Gemeinde aus – gibt es in Ihrer Nähe überhaupt noch ein Freibad? Wie erleben Sie den Swimmingpool-Boom? Zahlt es sich für Gemeinden überhaupt noch aus, Bäder zu betreiben? Bevorzugen Sie private Schwimmbecken, oder gehen Sie lieber ins Schwimmbad? Und haben Sie selbst schon festgestellt, dass Bäder leer bleiben? Berichten Sie im Forum! (dahe, 16.6.2022)