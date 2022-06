531 Infizierte befinden sich aufgrund einer Infektion in stationärer Behandlung, 43 davon auf einer Intensivstation

Wien – Bisher gab es in Österreich 4.298.563 positive Testergebnisse. Mit Stand am Dienstag (14. Juni, 9.30 Uhr) sind österreichweit 18.706 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben und 4.233.943 wieder genesen. Derzeit befinden sich 531 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 43 auf Intensivstationen betreut. Im Vergleich zu gestern sind die Zahlen angestiegen. (APA, 14.6.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 120

Kärnten: 107

Niederösterreich: 741

Oberösterreich: 418

Salzburg: 289

Steiermark: 341

Tirol: 405

Vorarlberg: 415

Wien: 1.406