Zinggl will sich bemühen, aktuelle Themen aus der Sicht der Radio- und TV-Vermarkter mitzugestalten

Fungiert als neuer egta-Präsident: Walter Zinggl. Foto: IAA Austria/Katharina Schiffl

Wien – Walter Zinggl, Geschäftsführer des crossmedialen Reichweiten-Vermarkters IP Österreich, ist neuer Präsident egta-Präsident. Die egta ist der globale Handelsverband für Vermarkter von Werbelösungen über mehrere Bildschirme und Audio-Plattformen. Zinggl fungierte von 2002 bis 2009 und seit 2014 als Board-Member der Vereinigung der europäischen TV- und Radio- Vermarkter.

Er werde sich bemühen, "die aktuellen Themen in der globalen Diskussion zwischen Auftraggeber:innen, Agenturen und Medienvertreter:innen über Zusammenfassung der Mess-Systeme, Brand Safety, Aufgaben der einzelnen Kanäle u.v.m. aus der Sicht der Radio- und TV-Vermarkter mitzugestalten", erklärte Zinggl am Dienstag in einer Aussendung.

Die egta-Vizepräsidentschaft übernehmen Stéphane Coruble (Chief Executive Officer, RTL AdConnect), Laura Francia (International Relations Manager, Rai Pubblicità), Jan Isenbart (Chief Research Officer, ARD Media) sowie Saskia Schatteman (Chief Executive Officer, VAR). (red, 14.6.2022)