Freilich: Auch wer das Weinviertel mit dem Rad wirklich genießen können will, sollte eher entschleunigt unterwegs sein. Das – da spreche ich aus Erfahrung – geht aber am Rennrad oft und systemimmanent nur bedingt: Klar ist die Gegend schön, die Kellergassen sind idyllisch, und der Ausblick vom Buschberg ist ein Hammer. Aber dann hat man (also ich) halt doch wieder irgendwelche Zeit-, Strecken-, Tempo- oder sonstigen Pläne im Kopf oder am Display – und fährt weiter. Allein ebenso wie in der Gruppe.

Denn Pausen, sagt die Trainingslehre, sollen, wenn sie schon nötig sind, nicht länger als fünf Minuten dauern. Weil man sonst das System "runterfährt" – und man danach quasi wieder bei null beginnt.