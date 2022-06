Marihuana gilt in Thailand seit Kurzem nicht mehr als Betäubungsmittel. Lokale Händler wittern nun das große Geschäft, von dem auch der Tourismus profitieren soll

In dieser Galerie: 2 Bilder Einheimische und Touristinnen stehen in Bangkok Schlange vor einem Marihuana-Truck. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha Das südostasiatische Land, in dem Cannabis traditionell zur Linderung von Schmerzen und Müdigkeit eingesetzt wird, hat bereits 2018 medizinisches Marihuana legalisiert. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Bangkok – "Amnesia", "Jack Haze" und "Night Nurse" gehören zu den Marihuanasorten, die in einem Pop-up-Truck in Bangkok zum Verkauf angeboten werden: Die Händler machen mit der Nachfrage nach der kürzlich entkriminalisierten Substanz ordentlich Kasse. Zu den Kundinnen und Kunden gehören Ausländer und Einheimische.

Thailand war letzte Woche das erste asiatische Land, das den Anbau von Marihuana und dessen Konsum in Lebensmitteln und Getränken legalisierte. Die Regierung hofft, dass dieser Schritt die Wirtschaft fördern wird. Die Verkäufer meinen, dass auch die von der Corona-Pandemie gebeutelte Tourismusbranche einen Aufschwung erfahren dürfte.

Noch gibt es allerdings Unklarheit darüber, was das Kiffen betrifft. Denn das Rauchen von Marihuana könnte gegen Gesundheitsgesetze verstoßen. Über eine entsprechende Regulierung wird momentan im Parlament diskutiert.

Neue Attraktion

Keira Gruttner, eine 32-jährige Kundin aus Kanada, gehörte zu den Touristen, die an einem grünen Pop-up-Truck in der Touristenhochburg Khaosan Road Schlange standen, wo das Personal Knospen und zerkleinerte Blätter abwiegt und verpackt. "Ich denke, das könnte Leute aus Ländern anlocken, in denen es nicht legal ist. Ich könnte eine weitere touristische Attraktion für die Leute sein", sagte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Truck, der in diesem bei Rucksacktouristen beliebten Viertel Bangkoks steht, verkauft Knospen für 700 Baht (rund 19 Euro) pro Gramm. Die Mitarbeiter sagen, die Droge könne auf verschiedene Weise wirken, etwa für besseren Schlaf sorgen oder Angstzustände lindern. Ein anderer ausländischer Kunde, Kentaro Kajima, beschrieb seinen Kauf als "wahr gewordenen Traum", während er mit einem Freund vor dem Lkw tanzte. Das südostasiatische Land, in dem Cannabis traditionell zur Linderung von Schmerzen und Müdigkeit eingesetzt wird, hat bereits 2018 medizinisches Marihuana legalisiert. (Reuters, 14.6.2022)