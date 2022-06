Ermittelt die Umstände seines eigenen Todes: Gene Bervoets als Ex-Marineoffizier in der Fantasy-Krimi-Serie "Die Rückkehr" – Arte, 22.30 Uhr. Foto: De Mensen

19.40 REPORTAGE

Re: Trucker unter Druck – Preiskampf auf der Autobahn Rund vier Millionen Lkw-Fahrer und -fahrerinnen sind auf den Straßen der Europäischen Union unterwegs. Neue EU-Regeln sollen für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Doch die Kontrolleure kommen kaum hinterher. Bis 20.15, Arte

20.15BIOPIC

Rush – Alles für den Sieg (D/GB 2013, Ron Howard) Formel-1-Weltmeister Niki Lauda (Daniel Brühl) wird in der dramatischen Saison 1976 von seinem britischen Rivalen, dem Lebemann James Hunt (Chris Hemsworth), herausgefordert. Von Ron Howard packend inszeniert, Brühl und Hemsworth überzeugen als gegensätzliches Rennfahrerduo. Bis 22.10, ORF1

20.15SCI-FI-KOMÖDIE

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Highschool-Schüler Marty McFly (Michael J. Fox) verschlägt es mit Erfinder Doc Brown (Christopher Lloyd) in die 1950er-Jahre, wo er dafür sorgen muss, dass es zwischen seinen Eltern funkt. Zwischendurch greift er zur E-Gitarre und lässt mit Chuck Berrys Johnny B. Goode die Zukunft aufblitzen. Eine der quintessenziellen Komödie der 80er. Zwei Fortsetzungen gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 22.00, ZDF neo

20.15 80. GEBURTSTAG

Paul McCartney In wenigen Tagen, am 18. Juni, wird Paul McCartney 80 Jahre alt. Arte würdigt den britischen Musiker zuerst mit der Überblicksdoku Eine Beatles-Legende, danach steht ab 21.05 eine Zeitzeugin im Fokus: Im Vorzimmer der Beatles erzählt von Freda Kelly, die 1962 als 17-Jährige Sekretärin der Beatles wurde. Bis 22.30, 3sat

21.20 SCHÖNBRUNN

Sommernachtskonzert 2022 Die Wiener Philharmoniker mit einem Programm von Beethoven und Rossini bis zu Saint-Saens, Enescu, Smetana und Dvorak vor der Kulisse des Schlosses Schönbrunn. Das Sommernachtskonzert wird erstmals vom lettischen Dirigenten Andris Nelsons geleitet, sein Debüt hier gibt auch der französische Cellist Gautier Capuçon. Bis 23.15, ORF 2

22.30 SERIENSTART

Die Rückkehr (1–4/10) (B 2021, Nathalie Basteyns, Kaat Beels) Eine erste Staffel der belgischen Fantasy-Krimi-Serie Beau Séjour wurde bereits 2017 unter dem Titel Zimmer 108 ausgestrahlt. Auch in der neuen Staffel, Die Rückkehr, geht es um einen lebendigen Toten, der die Umstände seines eigenen Todes ermittelt: Der ehemalige Marineoffizier Maurice (Gene Bervoets) kämpft auf seinem Segelboot ums Überleben, als er plötzlich seinen eigenen leblosen Körper am Mast baumeln sieht. Bis 2.00, Arte

23.15 HORRORFILM

Stephen Kings Es (It, USA 1990, Tommy Lee Wallace) Wer den Ursprüngen seiner Clownphobie auf den Grund gehen will: Der in einem ausgestrahlte TV-Zweiteiler um sechs auf mysteriöse Weise ums Leben gekommene Kinder gehört zu den besseren Verfilmungen der Romane von Horrormeister Stephen King. Bis 2.50, Kabel eins