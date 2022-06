Außerdem eine Reportage über ukrainische Kriegsflüchtlinge in Russland, eine Doku über Kanadas weiten Norden und "Fack ju Göhte 3"

Penélope Cruz als Jacinta in "Leid und Herrlichkeit", Regisseur Pedro Almodóvar vermischt darin Autobiografisches und Fiktion, 23.55 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / Studiocanal / Manolo Pavón

19.40 REPORTAGE

Re: Zwischen Lager und Ausreise – Ukrainische Kriegsflüchtlinge in Russland Millionen Menschen haben die Ukraine verlassen. 730.000 von ihnen flohen über Fluchtkorridore ausgerechnet ins Land des Feindes. Untergebracht in abgelegenen Lagern in der russischen Provinz. Bis 20.15, Arte

20.15 KLIMA UND SCHUTZ

ORF 1 Spezial: And Action! Wir machen Klima Weil Arnold Schwarzenegger aus Corona-Gründen nicht zum Austrian World Summit nach Wien kommen kann, interviewt ihn Lisa Gadenstätter über Satellitenleitung. In der Sendung zu Gast sind auch Naturwissenschafter Martin Moder, Familie Maresch, Vinisha Umashankar (Schülerin aus Indien), Fashion-Pionier Stephan Deinhamer und Unternehmer Stefan Ponsold. Sie alle setzen sich für eine bessere Zukunft ein. Bis 21.15, ORF 1

20.15 LIEBESWIRREN

Liebe und Lügen (L’appartement, F/I/ 1996, Gilles Mimouni) Max soll in Kürze die Tochter seines Chefs heiraten. In einem Restaurant hört er die Stimme seiner verloren geglaubten große Liebe Lisa. Und macht sich auf die Suche nach ihr. Gilles Mimounis Regiedebüt über verpasste Chancen erhielt 1997 zwei César-Nominierungen. Bis 22.05, Arte

20.15 JUGENDGEWALT

Das Ende der Geduld (D 2014, Christian Wagner) Martina Gedeck will als Jugendrichterin Corinna Kleist gegen Jugendgewalt ankämpfen. Nach dem wahren, bedrückenden Fall der Neuköllner Jugendrichterin Kirsten Heisig. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Kanada – Der weite Norden

Die Doku führt durch arktische Steppen und entlang der arktischen, atlantischen und pazifischen Küsten und zeigt, wie die Lebewesen in diesen extremen Landschaften zurechtkommen. Bis 21.10, Servus TV

20.15 LEHRER WIDER WILLEN

Fack ju Göhte 3 (D 2017, Bora Dagtekin) Die Goethe-Gesamtschule in München steht kurz vor der Schließung. Sollte Zekis Chaotenklasse nicht zur Matura zugelassen werden, ist Schluss mit lustig. Also muss Elyas M’Barek wieder seine Problemklasse zu Höchstleistungen treiben. Bis 22.45, Sat1

20.15 DOKUMENTATION

Kritisch reisen: Trekking am Mount Everest Rund 75 offene Müllhalden zählt der Nationalpark am Mount Everest. Die Filmemacher begleiten eine deutsche Trekkinggruppe auf ihrem Weg zum Mount-Everest-Basislager und berichten über die Probleme, die der anwachsende Tourismus in der Himalaja-Region mit sich bringt. Bis 21.45, 3sat

22.30 MAGAZIN

ZiB 2 History: Paragraphen gegen die Liebe – Der lange Kampf um LGBT-Gleichberechtigung Martin Thür begibt sich mit dem LGBT-Historiker Andreas Brunner auf einen historischen Stadtspaziergang durch das schwule Wien der Monarchie, des Nationalsozialismus bis hin zur Jetztzeit. Justizministerin Alma Zadić spricht über die Rolle der Justiz und die vielen Baustellen der Gleichberechtigung von LGBT. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Die Regenbogen-Revolution – Der lange Weg in die Freiheit Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) listete Homosexualität bis 1993 als Krankheit. In der Doku erzählen Ikonen der US-amerikanischen Schwulen- und Lesbenbewegung wie Frank Kameny, Barbara Gittings oder Magora Kennedy von ihrem Kampf um Gleichberechtigung und Freiheit. Bis 23.55, ORF 2

23.55 LEBENSKRISE

Leid und Herrlichkeit (Dolor y gloria, ES 2019, Pedro Almodóvar) Der spanische Regisseur Salvador Mallo feierte in den 1980er-Jahren als unkonventioneller Filmkünstler große Erfolge, jetzt steckt er in einer schweren Existenzkrise. Filmemacher Pedro Almodóvar vermischt hier Autobiografisches und Fiktion. Mit Antonio Banderas und Penélope Cruz. Bis 1.40, ORF 2