Wolfgang Waldburg leitet seit 20 Jahren die Notschlafstelle UFO in Linz-Urfahr UFO

Linz – Der "Sorgenfresser" aus Stoff auf der kleinen Anrichte scheint prall gefüllt zu sein. Sorgen, Ängste und Nöte hat man hier in dem unscheinbaren Haus in der Hauptstraße 60 in Linz-Urfahr genug. Im April 2002 ist das Ufo in der belebten Gegend gelandet. Und man ist gekommen, um zu bleiben: Dieser Tage begeht die Jugendnotschlafstelle Ufo (Unterkunft für Obdachsuchende) ihr zwanzigjähriges Jubiläum. 1800 Bewohnerinnen und Bewohner zwischen 14 und 24 Jahren haben seit der Eröffnung in der einzigen Notschlafstelle für junge Menschen in Oberösterreich genächtigt. 19.000 junge Menschen haben das Beratungsangebot angenommen.

16 Schlafplätze

Die Einrichtung verfügt über 16 Plätze. Jeder Jugendliche kann 90 Nächte bleiben. Neben der Möglichkeit, zu schlafen, zu essen und zu duschen, sowie einer ärztlichen Versorgung wird vor allem ein Raum für Gespräche geboten.

"Wer an unsere Tür klopft, macht das nicht aus Jux und Tollerei." Wolfgang Waldburger hat im großen Gemeinschaftsraum Platz genommen. Es könnte der Gegensatz wohl nicht größer sein, wenn der bullige Ufo-Leiter mit den Bikerboots und einem Motörhead-Tattoo am Hals mit sanfter Stimme einen Einblick in seine tägliche Arbeit gibt.

Die Gründe, aus denen junge Menschen hier Zuflucht suchen würden, seien vielfältig: "Psychische oder physische Gewalt, Missbrauch oder Streit in der Familie, psycho soziale Belastungen, chronische Erkrankungen, akute Wohnungslosigkeit, Suchtprobleme." Rund 90 Prozent würden aber mit entsprechender Begleitung "den Weg zurück schaffen", erzählt Waldburger.

Eine davon ist Karin. 2017 ist die heute 27-Jährige auf dem absoluten Tiefpunkt ihres jungen Lebens angelangt. Massive Konflikte mit den Eltern, arbeitslos, obdachlos, drogenabhängig. Doch es gelingt mit dem Ufo, in eine neue, bessere Zukunft abzuheben. Heute ist Karin clean, lebt in einer eigenen Wohnung, hat zwei Lehrabschlüsse, einen fixen Job: "Ich selbst habe nicht daran geglaubt, dass ich mein Leben zum Positiven ändern kann. Ich wurde im Ufo eines Besseren belehrt."

"We don’t need to be perfect", steht auf dem Shirt der Frau. Mit dem Einstieg ins Ufo wird das Leben nicht perfekt – aber es besteht die Chance auf ein gutes Leben. (Markus Rohrhofer, 14.6.2022)