Auch wenn die Pandemie Unternehmen die Expansion nicht gerade erleichtert hat, sind in den letzten Jahren verschiedene neue Player am österreichischen Handymarkt aufgetaucht. Einer davon ist Vivo, der seinen Einstand im letzten Jahr mit dem Vivo x60 Pro gab, das im Test weitestgehend zu überzeugen vermochte. Nachdem man das im Herbst erschienene x70 übersprungen hat, hat man nun ein neues Flaggschiff vorgestellt – das auch in die Alpenrepublik kommen wird.

Auch diesmal bringt man die Pro-Variante nach Österreich. Und die soll nicht nur mit Qualcomms aktuellem Highendchip punkten, sondern auch mit der Kamera und einem neuartigen Fingerabdruckscanner.

Hinweis

DER STANDARD ist zum Europa-Launch vor Ort in Berlin und wird zeitnah ein Hands-on sowie später auch eine umfangreiche Rezension liefern.

Basics

Wie schon angedeutet, werkt beim Vivo x80 Pro unter der 164,6 x 75,3 x 9,1 (219 Gramm) großen Haube ein Snapdragon 8 Gen 1. Der spielt zusammen mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Massenspeicher. Eine Flüssigkühlung via besonders großer Vapor Chamber soll flotte Performance auch beim Gaming und anderen anspruchsvollen Tätigkeiten erhalten. Gebaut ist das Gehäuse des Telefons aus einer verglasten Aluminiumlegierung, die IP68-zertifiziert ist – also gegen Staub geschützt ist und selbst längere, ungeplante Ausflüge ins Wasser immisionsfrei überstehen sollte.

Dass es sich nicht um ein kompaktes Smartphone handelt, macht auch das Display klar. Das Amoled-Panel kommt auf eine Diagonale von knapp 6,8 Zoll und unterstützt eine Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixel. Es bietet den Farbstandard DCI-P3 und kann HDR10+-Inhalte anzeigen. Versprochen wird eine maximale Helligkeit von 1.500 nit, wobei die typische Helligkeit mit 500 nit angeführt ist. Für brauchbare Akustik sollen zwei Stereolautsprecher sorgen, die in das Telefon integriert wurden.

Konnektivität und Fingerabdruckscanner

Bei den Konnektivitätsstandards bietet man auch State of the Art. Es gibt zwei Nano-SIM-Steckplätze, 5G-Support, Wifi 6 (802.11ax), NFC, Bluetooth 5.2 sowie einen Infrarot-Transceiver. Für verkabelte Datenübertragung dient ein USB-C-Port, der den USB 3.1-Standard erfüllt. Nicht verbaut ist eine 3,5-mm-Audioklinke.

Unter dem Bildschirm sitzt ein Fingerabdruckscanner, der auf ein neues 3D-Ultraschallverfahren setzt. Das soll nicht nur zuverlässiger funktionieren als das gängige optische Verfahren, sondern ermöglicht auch die Nutzung einer größeren Fläche. Damit soll sich das Vivo x80 Pro flott und auch ohne hinzusehen entsperren lassen, statt erst eine kleine Scannerfläche mit dem Finger treffen zu müssen.

Kamera und Software

Das große Herzstück des Smartphones ist allerdings die Kamera. Hier kooperiert Vivo mit dem deutschen Objektivspezialisten Zeiss und verbaut außerdem einen eigenen Postprocessing-Chip, genannt V1+. Das rückseitige Aufnahmemodul beherbergt vier Kameras. Die erste ist ist ein von Samsung gelieferter, optisch stabilisierter 50-MP-Weitwinkelsensor namens Isocell GNV. Neben hoher Bildqualität soll dieser mittels niedriger Reflektivität Streulicht und ähnliche Lichteffekte reduzieren, die auf Fotos meist nicht erwünscht sind.

Dazu gesellt sich eine 12-MP-Porträtkamera mit "Gimbal"-Stabilisierung. Für Ultraweitwinkelaufnahmen gibt es einen 48-MP-Sensor, eine 8-MP-Periskopkamera übernimmt Zoom-Aufgaben. Auf der Vorderseite des Handys sitzt eine Weitwinkelkamera, die mit 32 MP arbeitet.

Vorinstalliert ist Funtouch OS 12, das auf Android 12 basiert. Von einem Update auf Android 13 ist auszugehen, darüber hinaus machte der Hersteller zur Vorstellung keine Angaben zur weiteren Softwareversorgung. Die Kamera-App bietet eine Reihe Modi, die die Fertigkeiten der Bildgebungshardware hervorheben sollen. Darunter befinden sich auch verschiedene Modi mit Zeiss-Branding.

Akku, Release und Preis



Beim Akku setzt man auf einen zweizelligen Energiespeicher, der eine Nennkapazität von 4.700 mAh mitbringt. Geladen werden kann er per Kabel mit bis zu 80 Watt Leistung, wobei der Akku auf diesem Wege binnen 36 Minuten vollständig aufgeladen können werden soll. Ein entsprechender Ladeadapter liegt dem Handy bei. Auch Wireless Charging gibt es, hier sind bis zu 50 Watt möglich, wobei man das Ladegerät separat erwerben muss.

Ganz günstig wird das Gesamtpaket allerdings nicht. Das Vivo x80 Pro wird am 7. Juli in der Farbe "Cosmic Black" an den Start gehen. Als unverbindliche Preisempfehlung wurden 1.099 Euro festgelegt. (gpi, 15.6.2022)