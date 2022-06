Noch stehen die Altacher ohne Trainer da. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Altach – Der SCR Altach ist nach bisher erfolgloser Suche ohne Chefcoach ins Trainingsgeschehen zurückgekehrt. Die Leistungstests im Olympiazentrum in Dornbirn am Montag und Dienstag wurden von Sportdirektor Werner Grabherr begleitet. Hinter den Kulissen wird weiter nach einem Nachfolger des vor drei Wochen in die Schweiz zurückgekehrten Ludovic Magnin gesucht. Absagen soll es zuletzt vom vereinslosen Markus Schopp und dem Liechtensteiner Teamchef Martin Stocklasa gegeben haben.

"Die ersten Tage sind stark auf Kraft und Athletik gerichtet. Wir nehmen uns die Zeit, einen neuen Trainer zu finden", sagte Grabherr zur "VN". Diese Woche soll Klarheit herrschen. Dies war aber bereits vor einer Woche aus Vorarlberg zu hören. Am Mittwoch bestreiten die Altacher jedenfalls ihre erste Einheit auf Rasen. Mit dabei sind mit dem 19-jährigen israelischen Stürmer Shahaf Sapir und dem im offensiven Mittelfeld beheimateten Niederländer Mink Peeters (24) zwei Testspieler.

Den Plan, grundsätzlich einen österreichischen Trainer zu verpflichten, hat der Klub inzwischen verworfen. Gesucht wird nun auch in Deutschland oder der Schweiz. Auf dem Spielersektor holten die Altacher in den vergangenen Tagen den israelischen Stürmer Guy Dahan (22) und Innenverteidiger Lukas Gugganig (27). Der ehemalige U20-Teamkapitän kehrte vom deutschen Drittligisten Osnabrück nach Österreich zurück. Die Leihverträge von Christoph Monschein, Gianluca Gaudino und Mickael Nanizayamo sind ausgelaufen, Marco Meilinger hat den Klub verlassen. Philipp Netzer beendete seine Karriere. (APA, 14.6.2022)