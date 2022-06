Erinnerungen an die Jugend werden wach: Coca-Cola und Jack Daniel's machen gemeinsame Sache und bringen das berühmt-berüchtigte Mixgetränk Jacky-Cola in der Dose auf den Markt. Der alkoholische Drink soll zunächst in Mexiko ab Ende des Jahres erhältlich sein, man will die Getränkekooperation danach aber weltweit launchen. Zwei Sorten wird es geben: einmal als Mix mit klassischem Cola und eine zuckerfreie Version.

Mixgetränk in anderer Form schon auf dem Markt



Schon länger gibt es vom Unternehmen Brown-Forman, das hinter der Marke Jack Daniel's steht, einen Mix aus Whiskey und No-Name-Cola in der Dose, auch in Österreich. Die neue Zusammenarbeit wird als "offizieller" Mix mit dem originalen Coca-Cola vermarktet. Ob die bisher im Handel erhältlichen Getränke aus dem Sortiment genommen werden, ist nicht bekannt. Wann genau der Fertig-Cocktail in heimischen Supermärkten zu finden sein wird, konnte man bei Coca-Cola Österreich noch nicht genau sagen.



Mit originalem Coca-Cola, aber auch ohne Zucker kommt das Mixgetränk auf den Markt. Foto: Brown-Forman Corporation/The Coca-Cola Company

Boomender Markt



Für Coca-Cola ist die angekündigte Koproduktion ein wichtiger Schritt in den Ready-to-Drink-Getränkemarkt. Vorgemixte beziehungsweise fertige Cocktails konnten besonders während der ersten Lockdowns der Corona-Pandemie an Zuwachs gewinnen und verzeichneten einen Boom. Laut einer Studie des Getränkeanalysten IWSR Drinks Market Analysis werden Ready-to-Drink-Produkte bis 2025 acht Prozent des weltweiten Alkoholmarktes einnehmen, mit einem jährlichen Wachstum von 15 Prozent bis ebenda. (rec, 18.6.2022)