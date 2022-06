Nur noch vier Tage arbeiten, dann drei Tage frei haben: In der Theorie klingt das für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reizvoll. Was denken Sie?

In Großbritannien wird aktuell ein Vier-Tage-Arbeitsmodell getestet, das international Beachtung findet und die Frage aufwirft: Wäre eine solche Form des Arbeitens auch in anderen Ländern möglich – und ist die verkürzte Arbeitswoche vielleicht künftig ganz normal?

Die Viertagewoche – für viele Menschen eine Idealvorstellung. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/BackyardProduction

Nur noch vier Tage arbeiten: Wirkliche Entlastung?

Seinen Vollzeitjob zeitlich auf vier Tage zu verteilen – die Idee klingt zunächst verlockend und nach besserer Work-Life-Balance. Bei dem wissenschaftlich begleiteten Projekt, das in Großbritannien durchgeführt wird, lautet der Deal: "80 Prozent Arbeitszeit, 100 Prozent Lohn." Doch wenn das gleiche Kontingent an Arbeit in 20 Prozent weniger Arbeitszeit geleistet werden muss – ist Stress da nicht vorprogrammiert?

Was 3.000 Mitarbeitende 70 britischer Unternehmen und Organisationen aus den verschiedensten Branchen von Juni bis Dezember 2022 testen, hat zwar als Grundbedingung, dass die Produktivität der Arbeitenden nicht leiden darf. Ein starker Fokus des "Experiments" liegt jedoch auf dem Befinden der Betroffenen. Die Expertinnen und Experten erforschen, wie die Teilnehmenden reagieren und welche Auswirkungen die Viertagewoche auf Arbeits- und Lebenszufriedenheit, Gesundheit, Schlaf, Energieverbrauch, Reisen und viele andere Aspekte des Lebens hat.

Lieber Stunden reduzieren statt Arbeit umzuverteilen?

Eine andere aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt geht dahin, dass immer mehr Menschen ihre Arbeitszeit nicht einfach anders verteilen, sondern vielmehr Stunden reduzieren möchten, wie der aktuelle Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer dokumentiert. Beklagt werden Belastungen durch psychischen Stress, Überstunden und überlange Arbeitszeiten. Einen Einkommensverlust bei reduzierten Stunden würden die Betroffenen demzufolge sogar in Kauf nehmen, weil der Wunsch, insgesamt weniger Stunden zu arbeiten, so groß ist. Eine Viertagewoche würde für die Betroffenen also keine Lösung ihres Leidensdrucks bewirken.

Viertagewoche: Ein Arbeitsmodell nach Ihrem Geschmack?

Was meinen Sie: Überwiegen bei der Viertagewoche die Nachteile oder die Vorteile? Sehen Sie überwiegend den Benefit darin, oder wäre es Ihnen zu viel Druck, die gleiche Workload in weniger Zeit absolvieren zu müssen? Ist die Viertagewoche womöglich das Arbeitsmodell der Zukunft? Oder würden Sie lieber künftig Stunden reduzieren, anstatt das gleiche Arbeitspensum an vier längeren Arbeitstagen zu leisten? Diskutieren Sie im Forum! (dahe, 20.6.2022)