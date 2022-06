Thomas Walach verlässt "Zackzack", "ich werde neue Dinge unternehmen, welche, das weiß ich noch nicht genau." Foto: Heribert Corn

Wien – Thomas Walach verlässt die Zack Media GmbH, der langjährige Chefredakteur von "Zackzack" war zuletzt als Geschäftsführer tätig. Er ist Gründungsmitglied von "ZackZack" und der Zack Media GmbH.

"Drei Jahre ZackZack – das gibt es vor allem auch wegen Thomas Walach. Er hat einen riesigen Anteil daran, dass wir so weit gekommen sind. Der Aufbau dieser exzellenten Redaktion ist ihm zu verdanken. Für die Zukunft wünschen wir unserem Weggefährten alles erdenklich Gute", so Herausgeber Peter Pilz.

"Ich war Geburtshelfer dieses Mediums, stand an seiner Wiege, habe ihm bei den ersten Schritten geholfen. Ich habe die Menschen an Bord geholt, die heute für ZackZack arbeiten und gemeinsam haben wir einen besonderen journalistischen Stil und Ethos entwickelt, der hoffentlich eine lange erfolgreiche Zukunft vor sich hat", so Walach zum Abschied, "ich werde neue Dinge unternehmen, welche, das weiß ich noch nicht genau." (red, 15.6.2022)