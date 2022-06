Das Vorarlberger Medienhaus Russmedia und die "Kleine Zeitung" sind unter den Gewinnern der Global Media Awards 2022 der Organisation INMA (International News Media Association). Russmedia war in 14 Kategorien nominiert und wurde mit einem Gold-, drei Silber- und zwei Bronze-Awards ausgezeichnet. Gold erreichte das Medienhaus in der Kategorie "Best Use of Data to Drive a Business Result" für ein selbst programmiertes Gamification-Tool für Ikea Schweiz.

In der App des Möbelhauses wurden "Hot-Dog-Punkte" integriert. Diese können durch mit dem Unternehmen in Verbindung stehende Challenges gesammelt und dann für Gutscheine oder Gewinnspielteilnahmen eingelöst werden. Drei zweite Plätze staubte das Projekt "Denner Euro Game" ab – ebenfalls ein Gamification-Tool. Bronze gab es für den newsplattformübergreifenden Zugang "V+", der exklusive Artikel der eigenständigen Redaktionen von vol.at, vn.at und neue.at gebündelt bereit hält.

Auszeichnungen auch für "Kleine Zeitung"

Die "Kleine Zeitung" gewann mit der Anti-Hass-Kampagne "So nicht" in der Kategorie "Beste Kampagne für Öffentlichkeitsarbeit". "Die Foren und Kanäle der 'Kleinen Zeitung' fördern Diskussion und wertschätzenden Meinungsaustausch. Für Beleidigungen, Bedrohungen und Unwahrheiten unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit gibt es keine Toleranz und wird im Sinne unseres Qualitätsanspruches entschieden vorgegangen", heißt es dazu in einer Aussendung. Bronze gab es für das "Kleine Zeitung Online Festival 2021" in der Kategorie "Best Use of Video".

Mit den INMA Global Media Awards werden seit 1937 die besten Lösungen im Bereich Innovation und Markenentwicklung ausgezeichnet. Heuer wurden 854 Beiträge von 252 Nachrichtenmedienmarken aus 46 Ländern eingereicht. (APA, 15.6.2022)