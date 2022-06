Weniger ist manchmal mehr. Foto: AFP/STR

Umweltschutz durch weniger Pakete spielt nach einer Umfrage nur bei einem kleinen Teil der deutschen Onlinekäufer eine Rolle. So versucht etwa jeder Zehnte, Onlinekäufe aus ökologischen Gründen zurückzufahren oder ganz darauf zu verzichten, wie eine Umfrage der Postbank ergab. Gut jeder Vierte bestellt demnach auch Ware, bei der von vornherein klar ist, dass sie wieder zurückgeschickt wird – etwa um verschiedene Kleidergrößen zu Hause anprobieren zu können.

Vier von zehn Befragten versuchen nach eigenen Angaben, Produkte bei der Bestellung zu bündeln, um sie in einer Lieferung zu erhalten. Dass Retouren vernichtet werden, lehnen 84 Prozent der Befragten ab und unterstützten ein entsprechendes Verbot. Außerdem gaben drei Viertel an, beim Bestellen auf möglichst wenig oder nachhaltiges Verpackungsmaterial zu achten. "Die Kund*innen achten mittlerweile in sehr vielen Bereichen auf das Thema Nachhaltigkeit", sagte Postbank-Digitalverbriebsleiter Thomas Brosch. Das betreffe vor allem Verpackungsmüll und ökologischen Versand. (APA/dpa, 15.6.2022)