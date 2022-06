Fed-Chef Jerome Powell hat die Zinsen weiter angehoben. Foto: EPA / Jim Lo Scalzo

Im Kampf gegen die hohe Inflation haben die Experten der US-Notenbank Fed den Leitzins so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Am Mittwoch wurde eine Erhöhung um 0,75 Punkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent fixiert. An den Finanzmärkten war angesichts der jüngst überraschend auf 8,6 Prozent gestiegenen Teuerungsrate ein Schritt in dieser ungewöhnlichen Größe bereits erwartet worden. Die Inflation ist in den USA so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Die Währungshüter signalisierten zugleich, dass sie dieses Jahr noch mehrfach nachlegen werden, um die Inflation in Schach zu halten. Sie peilen für das Jahresende im Schnitt ein Zinsniveau von 3,4 Prozent an. Im März hatten sie noch einen Wert von 1,9 Prozent ins Auge gefasst. Auf längere Sicht wird ein Zinsniveau von 2,5 Prozent anvisiert. Im März hatten die Währungshüter 2,4 Prozent angepeilt.

An den Finanzmärkten hatten sich zuletzt die Furcht breitgemacht, dass die Notenbank im Kampf gegen die Inflation die Zügel so stark anziehen könnte, dass die Wirtschaft in eine Rezession abzurutschen droht. Auch eine Gewinn-Rezession wird erwartet. Das würde bedeuten, dass die Gewinne der Unternehmen nicht mehr so stark steigen, wie zuletzt. (red, 15.6.2022)