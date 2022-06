Der EuGH erklärt die Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich, die 2019 eingeführt wurde, als illegal. Foto: imago images / Patrick Scheiber

Brüssel/Luxemburg – Die Indexierung der Familienbeihilfe in Österreich ist nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) rechtswidrig. Die Anpassung der Höhe von Familienleistungen, Kinderabsetzbeträgen und anderen familiären Steuervorteilen für EU-Bürger, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben, verstoße gegen Unionsrecht, kommen die Luxemburger Richter in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil zum Schluss.

Österreich drohen nun Nachzahlungen. Man sei "für alle etwaigen Rechtsfolgen durch das Urteil des Gerichtshofs vorbereitet", hieß es zuletzt aus dem Familienministerium. Ressortchefin Susanne Raab (ÖVP) hat laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung im Mai bereits Rückstellungen von 220 Millionen Euro für mögliche Nachzahlungen gebildet.

Projekt der türkis-blauen Regierung

Die Indexierung der Familienbeihilfe war ein Prestigeprojekt der türkis-blauen Regierung. Familienleistungen und Kinderabsetzbeträge für in Österreich arbeitende EU-Bürger wurden an die Lebenserhaltungskosten in dem Land, in dem die Kinder leben, angepasst. Während Berechtigte etwa durch die Indexierung für Kinder in Irland mehr bekommen, gibt es für Kinder in Rumänien nicht einmal die Hälfte von dem, was für ein Kind in Österreich ausgezahlt wird.

Die EU-Kommission war der Auffassung, dass dies gegen die EU-Vorschriften über die Arbeitnehmerfreizügigkeit verstoße und diskriminierend sei. Die Brüsseler Behörde reichte im Mai 2020 beim EuGH Klage ein.

Weitgehend positive Reaktionen

Die Arbeiterkammer und die Caritas zeigen sich erfreut über das Urteil des EuGH und betont die damit einhergehenden Erleichterungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland. Auch die Neos begrüßen die Entscheidung des Europäischen Gerichtshof: "Heute ist ein guter Tag für die Kinder in Europa", kommentierte Neos-Familiensprecher Michael Bernhard das Urteil.

Positive Reaktionen kommen auch von Seiten der Bundesjugendvertretung, die betont, dass Kinder und Jugendliche überdurchschnittlich oft von Armut betroffen seien. Die SPÖ bezeichnet das Urteil "als großen Erfolg für Familien, Frauen und Kinder". Es sei zudem ein Zeichen der innereuropäischen Solidarität und zwinge die Regierung zum Handeln. Die FPÖ fordert, dass Österreich künftig keinen Cent an Familienbeihilfe wegen Kindern bezahlen sollte, die nicht in Österreich wohnhaft sind. "Es braucht da keine Anleitung aus Brüssel", so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl. (APA, 16.6.2022)