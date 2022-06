Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle erstmals seit Wochen wieder auf über 50.000. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Zahlen steigen weiter: In Österreich sind seit Mittwoch (Stand: Donnerstag, 9.00 Uhr) 7.093 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.639). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 361,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit gab es offiziell innerhalb von 24 Stunden (Sieben-Tages-Schnitt: täglich 4,7).

Im Krankenhaus lagen am Feiertag 500 Personen, um elf weniger als am Vortag gemeldet waren. 31 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit Mittwoch um drei und ist innerhalb einer Woche um acht Patienten zurückgegangen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 33 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 18.720 Tote in Österreich gefordert.

Mit Donnerstag gibt es in Österreich 52.721 aktive Fälle, um 3613 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4.312.525 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 4.241.084 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 3.475 als wieder gesund.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 89.200 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 72.398 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate 9,8 Prozent betrug. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche.

3.351 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden (162 Erst-, 294 Zweit- und 2.895 Drittstiche). Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.830.332 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. 5.651.175 Menschen und somit 62,9 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 192

Kärnten: 191

Niederösterreich: 1.484

Oberösterreich: 859

Salzburg: 369

Steiermark: 660

Tirol: 410

Vorarlberg: 317

Wien: 2.611

(APA, 16.6.2022)