Im Gastblog zeigt Kurt Tutschek Illustrationen aus der Pflanzenwelt aus einem Werk des 19. Jahrhunderts.

Schon mehrfach wurden an dieser Stelle außergewöhnliche Bücher vorgestellt. Bücher zum Staunen, Lachen und Schauen. In letztere Kategorie passt auch das folgende. Es trägt den wunderbaren Titel "Die Pflanze in Kunst und Gewerbe. Darstellung des schönsten und formenreichsten Pflanzen in Natur und Styl zur praktischen Verwerthung für das gesammte Gebiet der Kunst und des Kunstgewerbes in reichem Gold- und Farbendruck". Von Prof. Anton Seder 1886 in Wien veröffentlicht, bringt uns das Werk die überbordende Form- und Farbenfülle der Pflanzenwelt in detailreich ausgeführten Illustrationen nahe.

Florales Stilleben mit Mäusen Public Domain

Die bezaubernden Illustrationen erzählen mitunter kleine Geschichten und laden zum mehrfachen Betrachten ein. Dabei kombinieren die Künstler, die die Illustrationen gestaltet haben, immer wieder verschiedene Blumen, Pflanzen und Tiere zu Schautafeln, die unterschiedliche Lebensräume abbilden. So kennzeichnet die Kombination von Rohrkolben, Libellen, Fröschen und gelben Teichrosen den Lebensraum See.



Die beiden Bände des Werks vollziehen außerdem einen Weg der Abstraktion. Während Band 1 detailliert und lebensnah die unterschiedlichen Pflanzen porträtiert, stehen in Band 2 die dekorativ-floralen Stilelemente im Vordergrund. Alle Beispiele dieses Beitrags stammen zur Gänze aus Band 1.

Stille Stunde am See Public Domain

Die Schlange und der Zwerg Public Domain

Löwenzahn Public Domain

Die Ananas darf nicht fehlen! Public Domain

Gemüsekiste Public Domain

Dort, wo die Zitronen blüh'n Public Domain

Hummel im Anflug Public Domain

Der Kohlweißling und seine Raupe Public Domain

Es herbstelt Public Domain

Kleine Waldszene mit Eidechse Public Domain

Die Distel und der Distelfink (Stieglitz) Public Domain

Wenn der Schlehdorn blüht Public Domain

Bacchus, Gott des Weines Public Domain

Geflügeltes Wesen beim Blütenbesuch Public Domain

Papillon Public Domain

Oben am Berg Public Domain

So zeigt uns das sehenswerte Buch charmante Miniaturen von Flora und Fauna, vom Maiskolben und Kohlrabi bis zum Edelweiß.

Teil 2, der – wie erwähnt – die Natur auf ganz andere, jedoch nicht weniger beeindruckende Weise präsentiert, wird dann Inhalt eines weiteren Beitrags sein. (Kurt Tutschek, 25.6.2022)

Link zum Buch

Weitere Beiträge im Blog