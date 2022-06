Neuer Job für Stefan Ilsanker. Foto: AFP/MIHAI BARBU

Stefan Ilsanker steht kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum italienischen Erstligaabsteiger CFC Genua. Der 33-jährige Salzburger, der mit der Eintracht vor wenigen Wochen die Europa League gewonnen hatte, absolvierte in Genua bereits den Medizincheck.

Ilsanker kam in der abgelaufenen Saison der deutschen Bundesliga nur auf elf Einsätze für die Frankfurter, in der Europa League wurde er zweimal eingesetzt. In Genua soll der Mittelfeldspieler am Projekt Wiederaufstieg mithelfen. Das Team wird vom Deutschen Alexander Blessin trainiert. (sid, 16.6.2022)