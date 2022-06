Die Tunnel gibt es schon länger, sie waren aber noch nie für Atomtests benutzt worden. Das soll sich laut Kim Jong-un jetzt ändern. Foto: APA / STR

Seoul – Nordkorea baut US-Wissenschaftern zufolge sein Atomtestgelände weiter aus. Ein Tunnel der Anlage in Punggye-ri sei bereits fertiggestellt und bereit für einen möglichen Atomtest, Arbeiten an einem weiteren Tunnel seien im Gange, schreibt das US-amerikanischen Center for Strategic and International Studies (CSIS) am Donnerstag in einem Bericht.

Die Forschungsgruppe erklärte, dass sie erstmals neue Bauaktivitäten am Tunnel Nr. 4 entdeckten, was "stark auf eine Anstrengung hindeutet, ihn für potenzielle zukünftige Tests wieder zu aktivieren". Außerhalb des Tunnels Nr. 3 zeigten Satellitenaufnahmen eine Stützmauer und einige Landschaftsgestaltungen mit kleinen Bäumen oder Büschen, wahrscheinlich in Erwartung eines hochrangigen Besuchs, heißt es in dem Papier weiter.

"Jederzeit" zu Atomtest bereit

Die beiden Tunnel wurden nie zuvor für Atomtests genutzt und ihre Zugänge im Rahmen des selbst auferlegten Moratoriums für Atomwaffentests und Interkontinentalraketen 2018 abgerissen. Machthaber Kim Jong-un sieht sich allerdings nicht mehr daran gebunden, da die Vereinigten Staaten bei den Gesprächen über die atomare Abrüstung keine Gegenleistungen erbracht hätten. Nach Angaben Südkoreas sei Nordkorea "jederzeit" zu einem Atomtest bereit, der Zeitpunkt werde einzig von Kim bestimmt. (APA, 16.6.2022)