Nizar Sarakbi ist ein ukrainischer DJ und Produzent in Wien, Mitgründer von "Sonic Restistance" einer Musikplattform, die als Kollektiv und Partyreihe fungiert, die im Club Prst in Wien einmal im Monat stattfindet, wo er auch einer der Resident-DJs ist. Foto: Maša Stanič (Mafia Mashi /Studio Steroid)

Müde? Dann war der Feiertag wohl nicht zum Ausrasten da. Doch auch dieses Wochenende hat einiges zu bieten, denn der Sommer startet eigentlich erst so richtig. Oder der Spätfrühling, wenn wir nach Graz blicken. Dort ertönt seit Mitte der Woche das Springfestival.

FREITAG. 17. 6.

Bei den zu erwartenden hohen Temperaturen zieht es wohl viele an ein Gewässer zum Feiern. Das geht wie immer im Usus am Wasser in Floridsdorf in Wien, bei dem es ein nettes Ambiente gibt, diesmal mit Techno von Techno in Vienna, mit unter anderem Fabian Hofer von der Zuckerwatt-Partyreihe. In Krems an der Donau erwarten einen bei Wein am Wasser am Kremser Achterldeck ebenso technoide Töne von Richard Dorfmeister und Crazy Sonic. Entspannend: Das Ganze findet tagsüber auf dem Schiff statt. Soll doch noch in der Nacht gefeiert werden, kann in der Pratersauna abends auch im Garten am Pool gechillt werden. Bei der Veranstaltungsreihe "Place" kommen unterschiedliche Musikgenres zusammen. Mein DJ-Highlight hier: Nizar Sarakbi, der fein selektierte Elektroplatten zu bieten hat.

Springen wir nun zum Springfestival nach Graz. Denn dort bewegen sich alle nachts in die Postgarage in der DnB-Arena, am zweiten Floor sorgen Elektro von DJ Tezibel & DJ Deadlift oder Techno von Pech & Schwefel für guten Sound, ebenso wie die das Attropa-Label auf dem dritten Floor mit House von den DJs Atilla oder Goldberg.

Im Dom im Berg "lieben alle Techno", hier ist zum Beispiel der lokale DJ Blockoland wie üblich auf dem Line-up zu finden, der Pete van Weed als einen der Headliner supporten wird.

SAMSTAG, 18. 6.

Transition – ein "Queer Minorities"-Filmfestival, das im Schikaneder-Kino in Wien stattfindet. Es geht das ganze Wochenende, die Openingparty findet am Samstag bis zwei Uhr früh statt, mit einem Oriental-Technoset von Seba Kayan. In Klosterneuburg wurde ich zu Raving River eingeladen. Eine Veranstaltung am Wasser im Blue 7 Lounge Beach Club, der mit Dubstep, Electro, 2Step, Dub, Tech-House und Detroit-House auf dem Flyer wirbt. Beim "Spring" kann schon ab neun Uhr früh bis Sonntag durchgetanzt werden. Denn in der Postgarage gibt es von sechs bis zwölf eine offizielle Afterhour mit den DJs Apua b2b Mayell.

Auch nass, jedoch im Trockenen, wird es im Innsbrucker Atzec-Club, der zu "Wet" mit Techno & House einlädt. "Adults only" versteht sich. Ich wünsche viel Spaß beim Planschen! (Nadine Cobbina. 17.6.2022)