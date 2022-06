Haben es nicht leicht miteinander: Huguette (Line Renaud, li.) und Rémi (Romann Berrux) in "Von wegen altes Eisen", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Mon Voisin Pro / Pascal Chantier

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit extra: Auf der Documenta Erstmals übernimmt mit Ruangrupa ein Kollektiv die künstlerische Leitung der Documenta. Was erwartet uns also auf der Weltkunstschau? Die Sendung gibt einen Ausblick auf die Ausstellung in Kassel. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Zerreißprobe Ukraine-Krieg – Russlanddeutsche zwischen allen Stühlen In einem Stadtteil von Würzburg, in dem viele Russlanddeutsche wohnen, wurde eine Kirche mit fünf teils riesigen "Z"-Symbolen beschmiert. Engagierte Bewohnerinnen und Bewohner wollen sich nun verstärkt für den Frieden in ihrem Viertel einsetzen. Bis 20.15, Arte

20.15 DDR-DRAMA

Zwei Tage Hoffnung (D 2003, Peter Keglevic) 17. Juni 1953: Panzer beenden die Demons trationen und Streiks in der DDR. Ein Film über die Geschichte einer Familie vor dem Hintergrund des Aufstands vor 50 Jahren. Regisseur Peter Keglevic zeigt in seinem Spielfilm ein individuelles, vergleichsweise kleines Schicksal vor dem großen. Bis 21.45, 3sat

20.15 GENERATIONEN

Von wegen altes Eisen (Huguette, F 2018, Antoine Garceau) Plötzlich obdachlos, und jetzt? In dieser Situation findet sich die 78-jährige Rentnerin Huguette (Line Renaud) wieder, nachdem sie ihre Miete nicht hatte zahlen können. Die ehemalige Lehrerin zieht bei einer alleinerziehenden Mutter ein und soll bei Schulproblemen des Sohnes helfen. Konflikte sind da programmiert. Bis 21.45, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Being David Hasselhoff Selbstironisch und humorvoll erzählt David Hasselhoff in Oliver Schwabes Dokumentation seine Geschichte von K.I.T.T. über Baywatch bis hin zu Looking for Freedom. Bis 22.35, Arte

22.25 THE ROCK

Die Flucht von Alcatraz (Escape from Alcatraz, USA 1979, Don Siegel) Clint Eastwood schabt sich in diesem Klassiker des Ausbruch-Thrillers langsam, aber sicher seinen Weg raus aus dem gefürchteten Gefängnis auf der Insel. Darüber hinaus lässt sich anhand der zurückhaltend souveränen Inszenierung eines Don Siegel trefflich studieren, wo Mister Clint Eastwood sein eigenes, meisterliches Handwerk als späterer Regisseur erlernt hat. Bis 0.10, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Die Wikinger-Kriegerin – Amazone des Nordens Ein archäologischer Sensationsfund stellt das gängige Klischee der Wikinger auf den Kopf. Eine Grabstätte, in der eine Frau mit Waffen und ihren Pferden bestattet wurde, beweist, dass offenbar auch Frauen hohe soziale Positionen innehatten und auch sie in den Krieg zogen. Bis 23.15, ORF2

0.50 MAGAZIN

Tracks Ein neuer Hype um das Weltall erfasst auch die Popkultur. Zusammen mit Künstlern, Autoren und Musikern wie Tom Sachs, Cixin Liu, Thundercat, Henge und Julijonas Urbonas geht die Sendung auf eine interstellare Entdeckungsreise. Bis 1.25, Arte