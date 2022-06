Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Computer eine Seele? Diese Frage haben wir an KIs gestellt, die eigenständig Texte produzieren können – die Antworten waren teils amüsant, teils beeindruckend und letztlich auch etwas verstörend: Denn ein Programm erwähnte im Plauderton, dass man neben Computern doch auch Menschen ausschalten könne.

Die Menschen haben indes ganz andere Probleme – etwa Elon Musk und Jeff Bezos, die in erbittertem Wettstreit zueinander stehen. Wir haben uns angesehen, worum es dabei wirklich geht. Außerdem waren wir in Berlin vor Ort zur Vorstellung des neuen Vivo x80 Pro, wir debattieren in der neuen "Wir spielen"-Folge unter anderem über "Diablo Immortal" und zeigen, wie ein ukrainisches Computerspiel trotz Krieg weiter entwickelt wird.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Künstliche Intelligenz droht im Gespräch, "die Menschen auszuschalten"

Musk gegen Bezos: "Wenn Anwälte dich ins All bringen könnten, wäre Bezos schon am Pluto"

Vivo x80 Pro im Hands-on: Ein Fingerabdruckscanner als heimliches Highlight

Wir spielen: Glücksspiel aus der Hölle und Starfield

Bill Gates: NFTs basieren auf der Idee, einen größeren Trottel zu finden

"S.T.A.L.K.E.R. 2": Wie man während eines Krieges ein Computerspiel entwickelt

US-Techriesen verpflichten sich zu Kampf gegen Fake News

Adobe will es ermöglichen, Photoshop gratis im Browser zu nutzen

"Daggerfall Unity": "Elder Scrolls"-Spiel von 1996 gratis als Remake verfügbar