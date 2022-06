Es ist eine spektakuläre Zahl: Ein 28 Milliarden Euro schweres Antiteuerungspaket hat die türkis-grüne Regierung diese Woche vorgelegt. Neben zahlreichen Einmalmaßnahmen wird die heimische Steuerpolitik grundlegend und auf Jahre hinaus verändert. Die kalte Progression wird abgeschafft.

Während Experten eher lobende Worte finden, wird auch Kritik laut. Die Arbeiterkammer moniert, dass eine nachhaltige Entlastung der Ärmsten fehlt. Die Opposition sieht bisher viele Überschriften und viele offene Fragen. International sorgt vor allem für Schlagzeilen, dass in Österreich so hohe Cash-Beträge an alle ausgezahlt werden, auch an Gutverdiener. Wie gut ist dieses Paket also: Wird hier den Richtigen geholfen, oder werfen wir Geld beim Fenster hinaus und heizen damit am Ende die Inflation bloß an?

Den Videotalk gibt es am Sonntag zu sehen.

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Die hochkarätigen Gäste sind: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr, und die Chefökonomin des ÖGB, Helene Schubert.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit oder stellen Sie unseren Gästen Ihre Fragen, die spannendsten Postings wollen wir besprechen. Das Antiteuerungspaket beinhaltet etwa keine Maßnahmen gegen die steigenden Preise selbst – ist das genau richtig oder ein Fehler? Wie wird das Ende der kalten Progression den Staat verändern, verliert er seine Spielräume? Auch darüber wollen wir diskutieren.

Zu sehen gibt es die Sendung ab Sonntagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 16.6.2022)