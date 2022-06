Cannes/Wien – Am Montag, den 20. Juni 2022, startet das Cannes Lions Festival, das erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder in physischer Form an der französischen Cote d’Azur stattfindet. 67 Einreichungen aus Österreich sind heuer beim Cannes Lions International Festival of Creativity im Rennen. Im Vorjahr, für das Einreichungen aus den zwei Jahren 2020 und 2021 gezählt wurden, waren es 85 Einreichungen.

Zu den Einreichern gehören All Rise, Artgroup, Buero Butter, DDB Wien, DMB., Heimat Wien, Jung von Matt Donau, Kobza and The Hungry Eyes, Lumsden & Weiretmayr, Ogilvy & Mather, Serviceplan Austria, Still and Moving Productions, stoff Werbeagentur und Wagrain-Kleinarl Tourismus.



"Die aktuelle geopolitische Lage und ihre wirtschaftlichen Folgen sind nach zwei Jahren Pandemie die nächste große Herausforderung für die gesamte Kommunikationsbranche. Umso positiver ist es, an das Einreichniveau vor der Pandemie anzuknüpfen. Österreich ist heuer durch eine starke Kreativelite vertreten, die vielleicht die eine oder andere Auszeichnung nachhause holen wird", so ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm. Wer sich im Löwenkampf durchsetzen kann, wird sich von 20. bis 24. Juni 2022 entscheiden. (red, 17.6.2022)